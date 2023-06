NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (27.06.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von BofA Securities:Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) unverändert mit "neutral" ein und senkt das Kursziel von 232 USD auf 202 USD, wobei er ein mehrfaches Mark-to-Market für sein niedrigeres Ziel anführt.Der Analyst sehe ein schwächeres zweites Quartal, aber "ein gutes Setup" für den Analystentag im September mit einer bedeutenden Fähigkeit, den Einsatz von Barmitteln voranzutreiben. Der Analyst glaube, dass der Status von First Solar als einer der einzigen großen, liquiden US-Solarnamen mit einer Sichtlinie zu ca. 70% EPS CAGR '23-'26" die nach unten tendierenden Solarpreise und "kollabierende" chinesische Polysiliziumpreise ausgleiche, die die US-Modulpreise belasten könnten.Julien Dumoulin-Smith, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von First Solar unverändert mit "neutral" ein. (Analyse vom 26.06.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:164,16 EUR +0,27% (27.06.2023, 13:53)