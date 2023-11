NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

146,44 USD +2,52% (02.11.2023, 15:38)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (02.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Charlotte (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) und erhöht das Kursziel.Der Gewinn pro Aktie in Q3, der über der BofA-Schätzung liege, scheine auf einen schnelleren Durchzug der Verkäufe der Ohio Series 7 zurückzuführen zu sein, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Mit Blick auf das vierte Quartal sei BofA Securities zunehmend zuversichtlicher, dass First Solar das Geschäftsjahr übertreffen werde, und bezeichne die Prognosen des Solar-Unternehmens als konservativ, wobei es anmerke, dass das Unternehmen in der Mitte seiner verbleibenden Prognosen einen etwas unangemessenen Rückgang der Margen um 600 Basispunkte impliziere. Darüber hinaus halte BofA Securities den jüngsten Ausverkauf der Aktien aufgrund des wahrgenommenen Wettbewerbsrisikos für relativ unbegründet, da alle Fundamentaldaten weiterhin für First Solar sprechen würden.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die First Solar-Aktie bestätigt und das Kursziel von 266 auf 272 USD angehoben. (Analyse vom 01.11.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:137,74 EUR +3,02% (02.11.2023, 15:44)