NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

192,62 USD +13,88% (01.03.2023, 17:12)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie: A0LEKM

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie: F3A

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie: FSLR

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (01.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) unter die Lupe.

Die First Solar-Aktie führe den S&P 500 am Mittwoch deutlich an. Mit einem zweistelligen Kurssprung erreiche der Solarmodulhersteller aus den USA ein neues Mehrjahreshoch. Dabei seien die Zahlen zum vierten Quartal nicht einmal so stark gewesen, doch der positive Ausblick sorge für Euphorie. Für 2023 werde mit einem deutlichen Umsatzplus auf 3,4 bis 3,6 Mrd. USD gerechnet. Der Gewinn je Aktie solle zwischen 7 und 8 USD liegen.

First Solar glänze v.a. mit einem starken Ausblick. An der Börse herrsche Euphorie vor, die Aktie lege fast 14% zu und notiere auf einem neuen Mehrjahreshoch. First Solar bleibe voll auf Kurs und dürfte langfristig weiter von den starken Aussichten für die Solarbranche profitieren. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2023)

Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie: 181,98 EUR +13,84% (01.03.2023, 17:23)