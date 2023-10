Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl der Solarbranche bei dem Weg zur Klimaneutralität eine große Rolle zukomme und Investmentprofis in dem Sektor hohes Potenzial sehen würden, sei die Kursentwicklung vieler Solarkonzerne eher ernüchternd. Barclays habe sich jüngst zur Solarindustrie und zu First Solar geäußert, hier die Details.Die britische Investmentbank Barclays habe jüngst die Solarbranche unter die Lupe genommen und komme zum Ergebnis, dass eine Großzahl der Konzerne zu Unrecht dermaßen abgestraft worden sei. In diesem Zusammenhang habe Barclays die Einschätzung für den amerikanischen Solarmodulhersteller geändert und die Aktie von "gleichgewichten" auf "übergewichten" mit Kursziel 224 US-Dollar hochgestuft, das entspreche derzeit einem Aufwärtspotenzial von knapp 50 Prozent.Barclays sehe auf derzeitigem Level eine attraktive Einstiegsgelegenheit, da First Solar den Schwerpunkt auf den amerikanischen Markt habe und dort eher im Bereich der Großprojekte tätig sei. Im Zuge der gezielten Förderung nachhaltiger Energien in den USA dürfte vor allem First Solar von den Steuergutschriften profitieren, so die Analysten.Im zweiten Quartal habe First Solar seinen Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorquartal auf 1,59 US-Dollar bei einer Umsatzsteigerung von 30 Prozent auf 811 Millionen verdreifacht. Mit einem aktuellen KGV von 19 sei das Unternehmen nicht gerade günstig bewertet. Eine große Mehrheit der Analysten empfehle die Aktie zum Kauf.Solange die Aktie keinen Boden gefunden hat, sollten Anleger noch die Finger von der Aktie lassen so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". Am 26. Oktober werde der Konzern nach eigenen Angaben die Ergebnisse zum dritten Quartal vorlegen.First Solar sei Mitglied im "Der Aktionär" Save the World-Index. Weitere Indexmitglieder seien unter anderem Air Liquide und Vestas Wind. Mit dem Indexzertifikat ( ISIN DE000DA0AAR8 WKN DA0AAR ) könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von neun "grünen" Unternehmen teilhaben. (Analyse vom 13.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link