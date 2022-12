Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:

137,50 EUR -1,36% (30.12.2022, 13:26)



Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

139,24 EUR -0,16% (30.12.2022, 13:58)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

148,78 USD +1,79% (29.12.2022)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (30.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) unter die Lupe.Nachhaltige Energieerzeugung bleibe ein Mega-Trendthema. Die Branche habe dieses Jahr einen starken Wertzuwachs verzeichnen können. So seien auch die Aktien von First Solar um knapp 70 Prozent geklettert. Doch jüngst habe der Titel leicht korrigiert. So seien nun die Aussichten und so könnten Trader künftig profitieren.Zwischen Februar und Juli habe die Aktie von First Solar im Bereich um 60 Dollar einen stabilen Boden ausgebildet. Von dort aus sei ihr schließlich der Rebound geglückt. Prompt sei sie über die Hürden an der 50-Tage-Linie bei 85 Dollar sowie über das Mehrjahreshoch bei 123,13 Dollar gesprungen. Die Aufwärtsbewegung habe darauf weiter an Dynamik zugenommen und den Kurs bis auf 173,68 Dollar gehievt.Wie schon im September sei es bei den Papieren nun zu Gewinnmitnahmen gekommen. Doch Anleger sollten sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Aktie habe nahezu punktgenau auf dem Support am Zwischenhoch bei 145,74 Dollar aufgesetzt. Könne diese Unterstützung auch weiterhin verteidigt werden, stünden die Chance auf eine Fortsetzung der Rally gut. Die nächsten Etappenziele lägen dann im Bereich 175 und 205 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze First Solar-Aktie: