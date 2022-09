Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:

129,30 Euro +7,10% (08.09.2022, 14:31)



Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

139,18 Euro +3,34% (08.09.2022, 14:56)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

134,80 USD +5,64% (07.09.2022, 22:00)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (08.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) unter die Lupe.Vor US-Börsenstart springe die First Solar-Aktie von im deutschen Handel deutlich an. Nachdem der Solarmodulhersteller bereits in den vergangenen Monaten stark zugelegt habe, wirke sich nun eine Studie von Goldman Sachs positiv aus. Die Aktie notiere so hoch wie seit dem ersten Solar-Boom 2011 nicht mehr.Analyst Brian Lee wechsele in seiner neuen Studie komplett die Seiten und habe di First Solar-Aktie gleich von "sell" auf "buy" hochgestuft. Zudem seo das Kursziel massiv von 60 auf 172 USD erhöht worden.Die Begründung für den Schritt: Vor allem der erwartete weitere Rückendwind für US-Solarwerte durch den "Inflation Reduction Act". First Solar sei ein Nutznießer von Krediten für die Produktion von Solartechnik, man profitiere von der umfangreichen Produktion in den USA. Zudem verweise Lee auf den positiveren Ausblick mit der Erholung der Bruttomarge im Segment Module.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Solar-Aktie: