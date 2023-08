NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

199,83 USD -5,49% (15.08.2023)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (16.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Newport Beach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Roth MKM:Philip Shen, Analyst von Roth MKM, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR).Das Unternehmen habe bei einer internen Prüfung festgestellt, dass Arbeiter in seinem malaysischen Werk Opfer von Zwangsarbeit gewesen seien. Dies sei zwar ein kurzfristiger Negativschlagzeilenfaktor, dürfte aber keine größeren anhaltenden Probleme mit sich bringen, so der Analyst. Letztendlich erwarte er, dass sich die Aktie erholen werde. Shen sei der Meinung, dass First Solar "dieses Problem schnell hinter sich lassen wird". Langfristig könne sich dies für First Solar positiv auswirken, da es ein potenzielles Risiko für das südostasiatische Produktionssystem aufzeige und die Kunden sich möglicherweise noch mehr auf die Module des Unternehmens verlassen müssten.Philip Shen, Analyst von Roth MKM, stuft die First Solar-Aktie unverändert mit dem Votum "buy" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 230,00 USD. (Analyse vom 16.08.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:183,70 EUR +0,24% (16.08.2023, 12:21)