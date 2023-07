Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (11.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Joseph Osha von Guggenheim Securities:Joseph Osha, Analyst von Guggenheim Securities, stuft die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) weiterhin mit "buy" ein.Joseph Osha führe die jüngste Underperformance der Aktie auf mehrere Faktoren zurück, darunter den Preisverfall chinesischer Konkurrenten, mögliche Veränderungen des politischen Umfelds und Sorgen über ein mögliches Aktienangebot.Der letztgenannte Punkt sei nach der Ankündigung einer neuen revolvierenden Kreditfazilität durch First Solar vom Tisch und die Bedenken hinsichtlich der beiden anderen Punkte seien übertrieben, so der Analyst in einer Research Note.Guggenheim halte die Aktie aufgrund seiner Analyse für deutlich unterbewertet. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Internationale Handelskommission im August ihre Haltung nicht wesentlich ändern werde, und würden erwarten, dass die Produktionsbasis des Unternehmens in den USA weiter wachsen werde.