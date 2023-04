NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

173,84 USD -13,44% (28.04.2023, 17:34)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (28.04.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die First Solar-Aktie notiere im Minus. Der Umsatz sei nämlich in Ordnung gewesen, aber das Ergebnis sei nur halb so hoch gewesen wie von Analysten erwartet. Das Ganze garniert mit einem mehr als vorsichtigen Ausblick. Deswegen sei die Aktie deutlich niedriger anzusetzen. Sie werde die Unterstützungszone nach unten durchbrechen und damit komme das kleine Gap wieder in Reichweite, das vielleicht sogar geschlossen werde. Für die 200-Tage-Linie sei es noch zu früh. Hält sie an, hätte man die Möglichkeit, bei der First Solar-Aktie den Fuß in die Tür zu stellen, denn übergeordnet läuft es für die Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien nicht schlecht, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:155,90 EUR -14,38% (28.04.2023, 17:47)