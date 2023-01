NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (17.01.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analystin Sophie Karp von KeyBanc Capital Markets:Sophie Karp, Analystin von KeyBanc Capital Markets, bestätigt das Rating "overweight" für die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR).Sophie Karp weise darauf hin, dass First Solar aufgrund der attraktiven Bewertung und des Potenzials für zusätzliche positive Katalysatoren in naher Zukunft zu ihren Top-Picks in diesem Bereich bis 2023 gehöre. Trotz des jüngsten Kursanstiegs halte die Analystin weiterhin an der Aktie fest und sehe weiteres Aufwärtspotenzial. First Solar bleibe der direkteste Nutznießer der Steuergutschriften für Hersteller im Rahmen des IRA und verfüge über umfangreiche Möglichkeiten zur Kapazitätserweiterung, füge Karp hinzu.Sophie Karp, Analystin von KeyBanc Capital Markets, stuft die First Solar-Aktie weiterhin mit "overweight" ein und erhöht das Kursziel von 175 auf 201 USD. (Analyse vom 17.01.2023)Börsenplätze First Solar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:167,34 EUR -0,94% (17.01.2023, 14:27)