Börsenplätze First Solar-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

171,78 EUR +3,05% (28.06.2023, 17:48)



NASDAQ-Aktienkurs First Solar-Aktie:

186,905 USD +2,28% (28.06.2023, 17:44)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker-Symbol First Solar-Aktie:

F3A



NASDAQ-Symbol First Solar-Aktie:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (28.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) unter die Lupe.Obwohl die Solarbranche oft als der Gewinner der Energiewende bezeichnet werde, würden Solarunternehmen wie SolarEdge und Enphase seit Jahresanfang teils erhebliche Kursverluste verzeichnen. Ganz anders die Situation bei dieser AKTIONÄR-Empfehlung. Diese habe seit Jahresbeginn rund 15 Prozent zulegen können.Bei dem Solarunternehmen handle es sich um den Solarmodul- und Photovoltaik-Hersteller First Solar. Die Experten der amerikanischen Großbank Goldman Sachs hätten jüngst ihre Einschätzung zum Unternehmen wiederholt und die Aktie mit Kursziel 272 US-Dollar zum Kauf empfohlen. Das seien knapp 50 Prozent Aufwärtspotenzial bei aktuellem Kurs.Laut Goldman gebe es mehrere Katalysatoren, die den Aktienkurs in H2 positiv beeinflussen sollten. Insbesondere die Erweiterung von Produktions-Kapazitäten im Südosten der USA als auch aktualisierte Regeln im Inflation Reduction Act für amerikanische Unternehmen dürften das Potenzial haben, die Aktie nach oben zu treiben, so die Analysten.First Solar ist seit Ende November 2022 mit Stopp 148 Euro und Kursziel 250 Euro eine Empfehlung von DER AKTIONÄR, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link