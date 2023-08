Wer bereits investiert ist, sitzt die seit einigen Wochen anhaltende Seitwärtskonsolidierung aus und lässt seine bisher erzielten Gewinne laufen, so Max Gross von "Der Aktionär" zur First Solar-Aktie. (Analyse vom 10.08.2023)



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. (10.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, NASDAQ-Symbol: FSLR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die ambitionierten Infrastruktur- und Konjunkturpakete von US-Präsident Joe Biden zur Ansiedlung von Industriearbeitsplätzen einerseits, zum Ausbau erneuerbarer Energien andererseits würden Wirkung zeigen. Um in den weiteren Genuss der großzügigen Fördermittel und Steuerrabatte zu kommen, werde First Solar im Süden der USA ein riesige Fabrik errichten.Entstehen solle das 1,1 Mrd. Dollar schwere Investitionsvorhaben in Louisiana. Die Megafabrik solle das inzwischen fünfte vollintegrierte Fertigungswerk zur Herstellung von Solarmodulen in den USA werden und rund 700 Mitarbeiter beschäftigen.Die Fertigstellung und Inbetriebnahme sei geplant für das erste Halbjahr 2026. Jährlich sollten Solarmodule mit einer Leistung von 3,5 Gigawatt gefertigt werden. Standortübergreifend könne First Solar dadurch dann Module mit einer Leistung von bis zu 14 Gigawatt liefern.Zum Vergleich: Die aktuell von der Bundesregierung angestrebten Ausbauziele in Deutschland lägen bei einer installierten Leistung von 9 Gigawatt pro Jahr. Würde First Solar Deutschland exklusiv beliefern, könnte es das mit dem für die Fertigungswerke in den USA geplanten Output also eineinhalb mal tun.Die ehrgeizigen Pläne würden zeigen, dass sich der US-Hersteller auf eine hohe Nachfrage einstelle, insbesondere auch in den USA selbst. Dort würden erneuerbare Energien zwar noch oft auf den erbitterten Widerstand vor allem konservativer Politiker treffen. Angesichts der günstigen Gestehungskosten, selbst in den USA sei Strom aus Wind- und Sonnenergie inzwischen günstiger als Kohle-, Öl- und Gasverstromung, finde aber auch hier langsam ein Umdenken satt.Für diesen Paradigmenwechsel dürfte First Solar bestens aufgestellt sein, die Kursentwicklung der Aktie spiegele das wider. Denn in einem für Solaraktien bislang wenig erbaulichen Jahr hätten sich die Papiere von First Solar recht tapfer geschlagen. Einen nicht unerheblichen Beitrag hierzu hätten außerdem die zufriedenstellenden Quartalszahlen geleistet. Genau hier hätten Konkurrenten im Solargeschäft wie Enphase Energy , SolarEdge ( ISIN US83417M1045 WKN A14QVM ) und heute SMA Solar gepatzt.Während Anleger aktuell bei vielen Solaraktien im Regen stehen gelassen würden, dürften sich Investoren bei First Solar aufgrund der zuletzt zufriedenstellend ausgefallenen Quartalszahlen sowie der Bekanntgabe ambitionierter Ausbaupläne heute gelassen zeigen.