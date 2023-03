Börsenplätze First Republic-Aktie:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (21.03.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - First Republic erholt sich vor Börseneröffnung um 25% - AktiennewsLaut dem "Wall Street Journal" arbeitet Jamie Dimon, CEO von J.P. Morgan, immer noch an einem neuen Plan zur Unterstützung der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC), so die Experten von XTB.Der Anstieg des Aktienkurses der First Republic Bank um mehr als 25% beflügele die Kursgewinne bei anderen Banken. Vorbörslich hätten die Kurse der Bankholding US Bancorp und großer Banken wie Bank of America und Citigroup angezogen.Die Stimmung habe sich auch durch die Äußerungen von US-Finanzministerin Janet Yellen verbessert, die darauf hingewiesen habe, dass die USA Einlagen für die verbleibenden Banken sichern könnten, falls eine Ansteckungsgefahr bestünde.Die Aktien der UBS ( ISIN CH0244767585 WKN A12DFH ), die die Credit Suisse übernommen habe, hätten heute um fast 8% zugelegt, was darauf hindeute, dass der Markt Vertrauen in die Tatsache gewinne, dass die Übernahme letztlich nicht toxisch für das Institut gewesen sei und seine verwalteten Vermögen deutlich erhöht habe.Die Äußerungen Yellens und die anhaltende Konzentration von J.P. Morgan ( ISIN US46625H1005 WKN 850628 ) auf den Rettungsplan der Bank könnten dazu führen, dass die Abflüsse endlich aufhören würden und die Anleger wieder in das Institut zurückkehren würden. Eine solche Situation könnte zu einem Katalysator für eine positive Stimmung werden. Die Aktien von First Republic hätten derzeit attraktive fundamentale Kennzahlen, bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 9%. Einige Kommentatoren weisen jedoch darauf hin, dass eine Anhebung des staatlich garantierten Betrags oder eine vollständige Garantie der Einlagen ein Sondergesetz des Kongresses erfordern würde, das derzeit nicht in Betracht gezogen wird. (News vom 21.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link