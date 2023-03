Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:

Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (20.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Republic-Aktienanalyse von Analyst Arren Cyganovich von der Citigroup:Arren Cyganovich, Analyst der Citigroup, stellt das Kursziel von 132 USD für die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) weiterhin in Aussicht.Nachdem das "Wall Street Journal" und andere Medien berichtet hätten, dass die größten US-Banken in Erwägung ziehen würden, mehr als 25 Milliarden Dollar an Einlagen bei First Republic anzulegen, um den Abfluss von Einlagen einzudämmen, habe Citi-Analyst Arren Cyganovich, gesagt, dass dieser Plan "ein eleganter Weg sein könnte, um das Vertrauen wiederherzustellen", sowohl für First Republic als auch für "regionale Banken im Allgemeinen".Allerdings seien die Details "noch spärlich" und das Unternehmen bleibe angesichts der verbleibenden Fragen an der Seitenlinie, obwohl es sage, dass "diese Lösung für uns das vielversprechendste Ergebnis" für First Republic zu sein scheine.Arren Cyganovich, Analyst der Citigroup, bestätigt das Rating "neutral" und das Kursziel von 132 Dollar für die First Republic-Aktie, die im Nachmittagshandel vom 16. März um 1,09 Dollar oder etwa 3% auf 32,25 Dollar stieg. (Analyse vom 16.03.2023)Börsenplätze First Republic-Aktie: