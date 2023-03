NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

12,18 USD -47,11% (20.03.2023, 21:05)



ISIN First Republic-Aktie:

US33616C1009



WKN First Republic-Aktie:

A1C7VF



Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



NYSE-Symbol First Republic-Aktie:

FRC



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (21.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Republic-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI setzen das Rating für die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) aus.Evercore ISI setze sein "outperform"-Rating und seine kurzfristige taktische "underperform"-Einschätzung sowie sein vorheriges 12-Monats-Kursziel von 155 USD für die Aktien von First Republic aus, da die 120-Tage-Einlageninfusion von 30 Mrd. USD durch vergleichbare Banken in der vergangenen Woche in Verbindung mit den ausgewählten Einlagenangaben der Bank Einlagenabflüsse in Höhe von bis zu 90 Mrd. USD impliziert habe. Die Dividendeneinstellung aufgrund von Kapitalengpässen und Medienberichte über eine mögliche private Kapitalerhöhung am späten Freitag hätten die Sicht auf die zugrunde liegenden Fundamentaldaten, einschließlich der Kapitalposition der Bank, erheblich eingeschränkt, so das Unternehmen.Die Analysten von Evercore ISI setzen das Rating für die Aktie der First Republic Bank aus. (Analyse vom 20.03.2023)Börsenplätze First Republic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:13,80 EUR +18,97% (21.03.2023, 13:31)