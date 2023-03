NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

23,03 USD -32,80% (17.03.2023)



ISIN First Republic-Aktie:

US33616C1009



WKN First Republic-Aktie:

A1C7VF



Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



NYSE-Symbol First Republic-Aktie:

FRC



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (20.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - First Republic-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Steven Alexopoulos, Analyst von J.P. Morgan Securities, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC), senkt aber sein Kursziel.Da 68% der Einlagen von First Republic nicht versichert seien, was höher sei als bei einer typischen Regionalbank (49%), sei die Aktie unter erheblichen Verkaufsdruck geraten, so der Analyst. Die größten Banken in den USA hätten sich jedoch in einer Art und Weise engagiert, wie man es noch nie zuvor gesehen habe, um First Republic direkte Unterstützung für ihre Einlagen zu bieten". Da die Aktien weit unter dem materiellen Buchwert gehandelt würden, sehe Alexopoulos First Republic als einen "risikoreichen, aber potenziell sehr lohnenden Namen". Er halte nicht nur an seiner Einstufung fest, sondern angesichts des "erheblichen Aufwärtspotenzials" für das revidierte Kursziel bleibe die Aktie der Top-Pick des Analysten.Steven Alexopoulos, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die First Republic-Aktie unverändert mit dem Votum "overweight". Das Kursziel werde von 150,00 auf 62,00 USD gesenkt. (Analyse vom 17.03.2023)Börsenplätze First Republic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:17,50 EUR -13,37% (20.03.2023, 11:37)