Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:

17,80 EUR -11,88% (20.03.2023, 13:47)



NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

23,03 USD -32,80% (17.03.2023, 21:03)



ISIN First Republic-Aktie:

US33616C1009



WKN First Republic-Aktie:

A1C7VF



Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



NYSE-Symbol First Republic-Aktie:

FRC



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (20.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - First Republic-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) mit "underweight" ein und streichen das vorherige Kursziel von 97 USD.Nachdem elf der größten Banken Einlagen in Höhe von 30 Mrd. USD bei First Republic platziert hätten und die Bank bekannt gegeben habe, dass die Kreditaufnahme bei der Federal Reserve zwischen dem 10. und 15. März zwischen 20 und 109 Mrd. USD variiert habe, gehe Morgan Stanley davon aus, dass dies einen Einlagenabfluss von etwa 86 Mrd. USD bedeute, was 49% der gesamten Einlagen und 72% der nicht versicherten Einlagen entspreche.Das Unternehmen, das die Aktien von First Republic mit "underweight" bewerte, habe sein vorheriges Kursziel von 97 USD gestrichen und gehe zu einer "Base-Case-Spanne" von 11 bis 25 USD über, um das höhere Maß an Unsicherheit und die "große Bandbreite" möglicher Ergebnisse widerzuspiegeln, die seiner Meinung nach "eher negativ" seien. Allerdings sei dieser Basisfallbereich "mit einem geringen Maß an Vertrauen verbunden", habe das Unternehmen hinzugefügt.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie der First Republic Bank mit dem Rating "underweight" ein. (Analyse vom 20.03.2023)Börsenplätze First Republic-Aktie: