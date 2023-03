Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:

18,50 EUR -8,42% (20.03.2023, 11:12)



NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

23,03 USD -32,80% (17.03.2023)



ISIN First Republic-Aktie:

US33616C1009



WKN First Republic-Aktie:

A1C7VF



Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



NYSE-Symbol First Republic-Aktie:

FRC



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (20.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - First Republic-Aktienanalyse von Wedbush Securities:David Chiaverini, Analyst von Wedbush Securities, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC).Der Analyst sei der Ansicht, dass ein "notleidender M&A-Verkauf" aufgrund des "signifikant negativen" materiellen Buchwerts von First Republic nach Berücksichtigung der Fair-Value-Bewertungen seiner Darlehen und Wertpapiere, wenn überhaupt, nur zu einem minimalen Restwert für die Anteilseigner führen könnte. Er schätze, dass die kombinierten Maßnahmen, die in der letzten Woche auf der Passivseite der First Republic-Bilanz ergriffen worden seien, um die Liquidität zu stärken, die Zinsaufwendungen erheblich erhöhen könnten und die Bank in eine "sehr schwierige Position aus Sicht der Rentabilität" bringen würden.Chiaverini sei der Meinung, dass ein Verkauf von First Republic an eine größere Einheit für das Bankensystem insgesamt von Vorteil wäre, aber angesichts der Marktwertbewertungen, die sowohl in den Kredit- als auch in den Wertpapierportfolios enthalten seien, falle es ihm schwer, ein realistisches Szenario zu entwerfen, bei dem es einen Restwert für die Inhaber von Stammaktien gebe.David Chiaverini, Analyst von Wedbush Securities, stuft die First Republic-Aktie von "outperform" auf "neutral" zurück. Das Kursziel werde von 140,00 auf 5,00 USD gesenkt. (Analyse vom 17.03.2023)Börsenplätze First Republic-Aktie: