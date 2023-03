NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

23,03 USD -32,80% (17.03.2023)



ISIN First Republic-Aktie:

US33616C1009



WKN First Republic-Aktie:

A1C7VF



Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



NYSE-Symbol First Republic-Aktie:

FRC



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (20.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - First Republic-Aktienanalyse von Atlantic Equities:Die Analysten von Atlantic Equities stufen die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) von "overweight" auf "neutral" herab, ohne ein Kursziel zu nennen.Die Analysten würden die Herabstufung mit dem "Mangel an Klarheit und der noch nie dagewesenen Unsicherheit" der Bank begründen. Das Management prüfe verschiedene strategische Optionen, die einen vollständigen Verkauf oder die Veräußerung von Teilen des Kreditportfolios beinhalten könnten. Die begrenzten Informationen, die zur Verfügung gestellt worden seien, würden darauf hindeuten, dass die Bilanz von First Republic erheblich gestiegen sei, was eine Kapitalerhöhung erforderlich machen könnte, so die Analysten. Das außergewöhnlich hohe Maß an Unsicherheit mache Prognosen schwierig, heiße es.Die Analysten von Atlantic Equities stufen die First Republic-Aktie von "overweight" auf "neutral" herunter. (Analyse vom 20.03.2023)Börsenplätze First Republic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:17,50 EUR -13,37% (20.03.2023, 11:37)