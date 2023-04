NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (27.04.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - First Republic-Aktienanalyse von Analyst Michael Diana von der Maxim Group:Michael Diana, Analyst der Maxim Group, stuft die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) von "buy" auf "hold" zurück und reduziert das Kursziel.Grund für die Herabstufung seien Einlagenrückgang und Bilanzverkürzung. Der Analyst verweist auf den Rückgang der Einlagen um 41%, den Abbau von 25% der Belegschaft und die rasche Schrumpfung der Bilanz des Unternehmens. Auch wenn die First Republic Bank wahrscheinlich nicht fallen werde, könnte es ein langer Weg zurück zu früherer Rentabilität und Wachstum sein, es sei denn, das Management könne eine kurzfristige Lösung finden, die nicht mit einer großen Verwässerung der Stammaktionäre einhergehe.Michael Diana, Analyst der Maxim Group, stuft die Aktie von Enphase Energy von "buy" auf "hold" herab und senkt das Kursziel von 75 auf 16 USD. (Analyse vom 26.04.2023)Börsenplätze First Republic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:5,80 EUR +12,62% (27.04.2023, 18:43)