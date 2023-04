Börsenplätze First Republic-Aktie:



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (25.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Republic Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts der aktuellen Zahlen der US-Regionalbank First Republic habe "Der Aktionär" gestern nach Handelsschluss getitelt: "First Republic mit 40-Prozent-Rückgang". Das sei auf die Einlagen der Bank im abgelaufenen Quartal bezogen gewesen. Der Kurs sei nachbörslich "nur" um die 20 Prozent im Minus gewesen. Im regulären US-Handel gehe es heute aber tatsächlich 40 Prozent abwärts.Eine Kundenbasis, die bei einer Bank 40 Prozent Kapital innerhalb weniger Wochen abziehe, sei der Stoff, aus dem (potenzielle) Bank-Pleiten gemacht seien. Bei der First Republic wären es sogar mehr als 50 Prozent gewesen, wenn größere Banken nicht unterstützend mit 30 Milliarden Dollar eingegriffen hätten. Auf diese Nachrichten reagiere der Markt geschockt. Im Vorfeld hätten Analysten einen deutlich geringeren Abfluss prognostiziert. Andererseits stelle sich schon die Frage: Komme das wirklich so überraschend? Wer lasse denn sein Geld bei einer Bank, wenn gemunkelt werde, dass es die nächste SVB sein könnte?Für zusätzliche Verunsicherung dürfte allerdings gesorgt haben, dass die First Republic-Führung während der Telefonkonferenz nach den Zahlen keine Fragen von Analysten angenommen habe. Ein völlig unübliches Vorgehen. Zahlreiche Analysten hätten inzwischen die Bewertung der Aktie ausgesetzt.Eines der Probleme von First Republic: Die Bank habe zahlreiche Kredite zu historisch niedrigen Zinssätzen für Einfamilienhäuser vergeben, müsse aber inzwischen selber höhere Zinssätze für Einlagen zahlen. Wenn die Bank die fraglichen Kredite verkaufen wolle, könnte sie das normalerweise nur mit Verlusten tun - es sei denn, es würden sich einmal mehr Akteure finden, die unterstützend eingreifen würden. Richtig gefährlich könnte es werden, falls immer mehr Banken auf diese Art gerettet werden müssten.Im Fall von First Republic gilt: Die Aktie ist ein Hochrisiko-Zock, den sich kein Anleger antun muss, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Neben First Republic hätten auch Aussagen von UPS heute den Markt insgesamt belastet. Charttechnisch sei bei den großen Indices aber noch nichts angebrannt. (Analyse vom 25.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link