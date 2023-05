Börsenplätze First Republic-Aktie:



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (03.05.2023/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - First Republic Bank: Übernahme durch JP Morgan - AktiennewsIn den USA ist mit der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) binnen acht Wochen die dritte Bank pleite gegangen, so die Experten von FONDS professionell.Das Institut habe mit den Folgen der Zinswende gekämpft. Nun habe die Großbank JP Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) das Vermögen und die Bankguthaben der First Republic Bank übernommen.Die Bankenkrise in den USA ziehe weitere Kreise. Die kalifornische Finanzaufsicht habe in der Nacht zum Montag (01.05.) die angeschlagene First Republic Bank geschlossen und das Vermögen auf die staatliche Einlagensicherung Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) übertragen. Die FDIC habe mit der Großbank JP Morgan Chase die Übernahme aller Guthabenkonten und nahezu aller Vermögenswerte der First Republic Bank vereinbart, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" melde. Die Schließung des Instituts sei der Zeitung zufolge notwendig geworden, nachdem Kunden innerhalb kurzer Zeit Guthaben im Umfang von mehr als 100 Milliarden Dollar abgehoben hätten.Die Bank sei das dritte bedeutende Finanzinstitut, das innerhalb der vergangenen acht Wochen pleite gegangen sei. Die Silicon Valley Bank (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ OTC-Symbol: SIVBQ) und die Signature Bank (ISIN: US82669G1040, WKN: A0B9ZR, Ticker-Symbol: SBNY) seien zuvor kollabiert. Im Kern hätten Bankkunden Zweifel daran gehabt, dass die Banken die Zinswende meistern würden. Sie hätten Kundengelder in Staatsanleihen investiert, die wegen der Zinserhöhungen erheblich an Wert verloren hätten. Zur Erinnerung: Im März 2022 hätten die Leitzinsen in den USA nahe null Prozent gelegen, aktuell sind es fünf Prozent. Die unrealisierten Verluste hätten sich zu Milliarden-Dollar-Höhen aufgetürmt. Dazu gekommen seien Kredite vor allem für Gewerbeimmobilien, die im neuen Zinsumfeld plötzlich hochriskant erschienen. Bankkunden hätten daher begonnen, ihr Geld in Windeseile abzuziehen.Im Gegensatz zu den beiden anderen Bankinsolvenzen, bei denen die FDIC Guthaben über das gesetzliche Limit von 250.000 Dollar hinaus garantiert habe, sichere bei der First Republic Bank nun JP Morgan die Guthaben. "JP Morgan wird alle Guthaben absichern, versichert oder nicht", zitiere die "FAZ" die Großbank. Allerdings sichere sich diese selbst auch ab: Für die Übernahme von privaten und gewerblichen Immobilienkrediten und von Firmenkrediten sei vereinbart worden, dass sich Bank und FDIC mögliche Verluste teilen würden, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibe. (News vom 02.05.2023)