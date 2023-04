unter folgendem Link.



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (28.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Republic Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) unter die Lupe.Nur noch abwärts: Erst gehe es 25% runter für die Aktie, dann liege First Republic Bank am heutigen Freitag rund 50% im Minus. Zwischenzeitliche Handelsstopps aufgrund der enorm hohen Volatilität seien diese Woche längst normal bei der US-Regionalbank. Alle wollten nur noch raus, denn es könnte die letzte Chance sein.Schon am Freitagabend oder an diesem Wochenende könnte über das weitere Schicksal von First Republic Bank entschieden werden. Stützungskäufe durch große Banken und eine massive Verwässerung der Anleger wären wohl noch die harmloseste Option. So richtig Lust hätten potenzielle Geldgeber darauf jedoch anscheinend nicht. Stattdessen drohe nun offenbar die aus Anlegersicht schlimmste Option: Der Staat schnappe sich die First Republic Bank. CNBC berichte heute unter Berufung auf Insider, dass derzeit alles danach aussehe, als würde der Einlagensicherungsfonds der USA, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), die Kontrolle über die First Republic Bank übernehmen. Solche Schritte würden erfahrungsgemäß gern übers Wochenende durchgezogen.Sollte die FDIC die First Republic Bank unter Zwangsverwaltung stellen (Vorbild: Silicon Valley Bank), würde das wohl eine Art Insolvenz bedeuten. Für Anleger würde aller Voraussicht praktisch nichts übrigbleiben. Immer noch könnten sich zwar Bieter aus der Privatwirtschaft finden, um die Bank zu übernehmen, aber wolle sich das wirklich jemand antun?Es rieche sehr nach Abwicklung. Der anhaltende Abverkauf sei nur logisch. Rette sich, wer könne, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU