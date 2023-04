NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

8,10 USD -49,38% (25.04.2023)



ISIN First Republic-Aktie:

US33616C1009



WKN First Republic-Aktie:

A1C7VF



Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



NYSE-Symbol First Republic-Aktie:

FRC



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (26.04.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - First Republic Bank-Aktienanalyse von der Credit Suisse:Die Analysten der Credit Suisse senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC).Der Abfluss von Einlagen im März und die Verschiebung des Finanzierungsmixes hätten die Ertragskraft von First Republic ernsthaft beeinträchtigt, so die Analysten. Unter Berücksichtigung der Umstellung auf einen kostspieligeren Finanzierungsmix und unter der Annahme eines sich beschleunigenden Abbaus des Kreditportfolios, des Gegenwinds für die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung und der Umsetzung von Initiativen zur Kostenreduzierung ergebe sich ein prognostizierter operativer Gewinn pro Aktie von 4,15 USD und 1,10 USD für 2023 bzw. 2024.Die Analysten der Credit Suisse bewerten die First Republic-Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral". Das Kursziel werde von 130,00 auf 11,00 USD reduziert. (Analyse vom 25.04.2023)Börsenplätze First Republic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:6,40 EUR -13,51% (26.04.2023, 13:46)