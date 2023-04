Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:

11,50 EUR -20,69% (25.04.2023, 12:24)



NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

16,00 USD +12,20% (24.04.2023, 22:04)



ISIN First Republic-Aktie:

US33616C1009



WKN First Republic-Aktie:

A1C7VF



Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



NYSE-Symbol First Republic-Aktie:

FRC



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (25.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Philadelphia (www.aktiencheck.de) - First Republic Bank-Aktienanalyse von Janney Montgomery Scott:Die Analysten von Janney Montgomery Scott stufen die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) von "neutral" auf "sell" zurück.Janney Montgomery Scott habe seine Gewinnschätzungen nach den gestrigen Q1-Ergebnissen gesenkt, um einer möglichen Verwässerung durch eine Kapitalerhöhung und dem Verkauf von Vermögenswerten in diesem Jahr Rechnung zu tragen.Die positiven Erträge von First Republic in diesem Quartal seien von dem Eingeständnis überschattet worden, dass die Einlagen um mehr als 100 Milliarden Dollar zurückgegangen seien, und von den Auswirkungen dieses Abflusses auf künftige Erträge, so Janney Montgomery in einer Research-Note an die Investoren. Janney sage, dass die Bank "die Mutter aller Umschwünge vollziehen muss, um zu überleben".Die Analysten von Janney Montgomery Scott stufen die Aktie der First Republic Bank von "neutral" auf "sell" herab und senken das Kursziel von 10 auf 8 USD. (Analyse vom 25.04.2023)Börsenplätze First Republic-Aktie: