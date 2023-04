NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

16,00 USD +12,20% (24.04.2023)



ISIN First Republic-Aktie:

US33616C1009



WKN First Republic-Aktie:

A1C7VF



Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



NYSE-Symbol First Republic-Aktie:

FRC



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (25.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - First Republic Bank-Aktienanalyse von Barclays:Jason Goldberg, Analyst von Barclays, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC).Die Gewinne hätten über dem Konsens gelegen und die Gebühren und Ausgaben seien besser als erwartet gewesen, so der Analyst. Dennoch seien die Einlagen von First Republic, ohne die 30 Mrd. USD von den großen US-Banken, um 58% oder 102 Mrd. USD gesunken. Dies habe zu einer verstärkten Abhängigkeit von kurzfristigen Krediten geführt, "was auf lange Sicht wahrscheinlich schwer wiegen wird".Jason Goldberg, Analyst von Barclays, bestätigt das Rating "equal weight" für die Aktie der First Republic Bank und reduziert das Kursziel von 17,00 auf 15,00 USD. (Analyse vom 25.04.2023)Börsenplätze First Republic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:11,50 EUR -20,69% (25.04.2023, 11:05)