Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (26.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Republic Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der US-Regionalbank bleibe massiv unter Druck. Zum Handelsauftakt in den USA falle der Kurs von First Republic auf ein neues Allzeittief. Dahinter würden mehr als schlechte Stimmung und Panikverkäufe innerhalb der intakten Abwärtsbewegung stecken. Eine neue Nachricht dürfte verbliebenen Anlegern jedenfalls kaum schmecken.Als Teil eines Rettungsplans sollten Berater von First Republic potenzielle Käufer neuer Aktien ausgemacht haben. Mit anderen Worten: Verwässerung drohe! Eigentlich werde wohl versucht, große US-Banken, die bereits stützend mit einer zweistelligen Milliarden-Summe bei First Republic eingesprungen seien, zu überzeugen, Anleihen über dem eigentlichen Marktpreis zu übernehmen, damit First Republic die aktuelle Krise überstehe. Dafür könnte es aber halt notwendig sein, im Gegenzug die Bank größtenteils in die Hände der Finanzgiganten zu übergeben. Blöd für die derzeitigen Anleger, denen zumindest eine Teilenteignung drohe.First Republic habe im März eine Pleite abgewendet, nachdem elf große Finanzunternehmen insgesamt 30 Milliarden Dollar in die Bank gepumpt hätten. Unter anderem habe es von J.P. Morgan ( ISIN US46625H1005 WKN 850628 ), Bank of America , Citi ( ISIN US1729674242 WKN A1H92V ) und Wells Fargo jeweils fünf Milliarden Dollar gegeben.Bob Michele von J.P. Morgan habe im Gespräch mit Bloomberg Television gesagt, US-Regionalbanken seien womöglich in einer Krise, weil ihr Bedarf an zusätzlichem Kapital steige. Unternehmen und Haushalte würden in großem Stil Bargeld verbrauchen, weil Preise und Finanzierungskosten gestiegen seien. "Ich denke, es ist etwas naiv zu sagen, dass dies nur auf First Republic beschränkt ist", habe Michele gesagt."Der Aktionär" habe bereits gewarnt: First Republic sei ein Hochrisiko-Zock, den sich kein Anleger antun müsse. Vor allem die Aktien von kleineren US-Banken sind vorerst im Zweifel zu meiden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link