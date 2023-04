Tradegate-Aktienkurs First Republic-Aktie:

11,40 EUR -21,38% (25.04.2023, 14:16)



NYSE-Aktienkurs First Republic-Aktie:

16,00 USD +12,20% (24.04.2023, 22:04)



ISIN First Republic-Aktie:

US33616C1009



WKN First Republic-Aktie:

A1C7VF



Ticker-Symbol First Republic-Aktie:

81R



NYSE-Symbol First Republic-Aktie:

FRC



Kurzprofil First Republic:



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (25.04.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - First Republic Bank-Aktie stürzt vorbörslich um 20% ab, da sich der Einlagenabfluss verschlechtert - AktiennewsDie Finanzergebnisse der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) übertrafen die Erwartungen, aber die Einlagen fielen im ersten Quartal um fast 41% auf 104,5 Mrd. Dollar im Vergleich zum Vorquartal, so die Experten von XTB.Die FactSet-Schätzungen hätten zwischen 100 und 206 Mrd. Dollar gelegen, der Konsens bei 145 Mrd. Dollar. Die Bank habe mitgeteilt, dass sich die Abflüsse stabilisiert hätten, aber das habe nicht ausgereicht, um die Reaktion des Marktes zu beruhigen, der eine Fortsetzung des "Runs" befürchtet habe. Die Aktien hätten vorbörslich 21% verloren:Umsatz: 1,21 Mrd. Dollar vs. 1,15 Mrd. Dollar erwartet (Refinitiv)Gewinn pro Aktie (EPS): 1,23 Dollar vs. 0,85 erwartet (Refinitiv)- Der hohe Prozentsatz nicht versicherter Einlagen sei einer der Gründe gewesen, warum der Markt FRC als risikoreiches Institut angesehen habe, aber die Bank habe am Montag angegeben, dass 70% der Einlagen per Ende März versichert gewesen seien, einschließlich der erwähnten 30 Mrd. Dollar Einlagen von Großbanken.- Die Bank habe in einer Erklärung mitgeteilt, dass sich die Situation Ende März zu stabilisieren begonnen habe und bis letzten Freitag, den 21. April, stabil geblieben sei, als die Einlagen rund 102,7 Mrd. Dollar betragen hätten, 1,7% weniger als am 31. März.First Republic Bank im W1-Chart: Die Eröffnung deute auf ein Niveau von 12,60 Dollar pro Aktie hin, was einen Anstieg auf neue historische Tiefststände und einen RSI deutlich unter 20 Punkten bedeute, was einen extrem überverkauften Zustand darstelle. Trotz des massiven Abschlags auf den fundamentalen Wert und der Unterstützung durch die Großbanken hätten sich die Anleger nicht für FRC-Aktien interessiert.Börsenplätze First Republic-Aktie: