Obwohl der gestrige Bericht auf die gesunde Finanzlage der Signature Bank (SBNY.US) hingewiesen habe, werde die Bank auf Rekordhöhen gehandelt und falle auf Niveaus zurück, die seit 2017 nicht mehr gesehen worden seien. Schätzungen würden zeigen, dass die Bank den sechsthöchsten nicht realisierten Verlust eines von US-Banken gehaltenen Anleihenportfolios aufweise. Das Anleihenportfolio könne Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere umfassen.



Die First Republic Bank rangiere auf dem letzten Platz der Liste, was auf eine relativ starke Bilanz hindeute, aber der starke Rückgang der Aktien deute darauf hin, dass die Bank möglicherweise andere interne Probleme habe, die nicht in der Kennzahl enthalten seien. (Quelle: Bloomberg)



Die First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) ist eine Geschäftsbank, die in zwei Bereichen tätig ist: Commercial Banking und Cash Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 94 Filialen in den Vereinigten Staaten vertrieben. (13.03.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - First Republic-Aktien stürzen ab - Zwei Banken führen die Verluste an der Wall Street an - AktiennewsDie Aktien von First Republic (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) verlieren heute mehr als 30%, obwohl sie sich bereits um fast 20% von ihren Tiefstständen erholt haben, so die Experten von XTB.Sie hätten sich auf einem Niveau befunden, das im Herbst 2016 erreicht worden sei. Die Anleger seien besorgt über die Stabilität von Bankeinlagen in einem Umfeld steigender Zinssätze.- First Republic bediene in erster Linie Geschäftsinhaber und wohlhabendere Kunden, die nach Erkenntnissen des Wall Street Journal beginnen würden, ihre Einlagen von Bankkonten abzuziehen, um höhere Zinsen auf Staatsanleihen und andere Produkte zu erhalten, die feste Erträge garantieren würden.- Die Einlagen von First Republic seien 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 13% gestiegen, aber der Kreditgeber habe mehr dafür bezahlen müssen, was letztlich seine Renditequote gesenkt habe.- Mit der Aussicht auf eine zunehmende Abwanderung von Kunden, die durch aktuelle Medienberichte noch weiter verschreckt werden könnten, würden die Aktien der Bank auf einem Rekordtief in der Geschichte der Bank notieren.Die Aktien mit den größten Verlusten an der Wall Street heute - Signature Bank und First Republic. (Quelle: xStation5 von XTB)Der Aktienkurs von First Republic (FRC.US) sei nach einem Absturz von mehr als 50% zu Beginn der Sitzung gestiegen und versuche, sich über dem 71,6%-Retracement der 2011 begonnenen Aufwärtswelle zu halten. (Quelle: xStation5 von XTB)