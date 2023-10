NASDAQ OTC-Aktienkurs First Quantum Minerals-Aktie:

14,48 USD -28,32% (30.10.2023, 20:59)



ISIN First Quantum Minerals-Aktie:

CA3359341052



WKN First Quantum Minerals-Aktie:

904604



Ticker-Symbol First Quantum Minerals-Aktie:

IZ1



TSE-Symbol First Quantum Minerals-Aktie:

FM



NASDAQ OTC-Symbol First Quantum Minerals-Aktie:

FQVLF



Kurzprofil First Quantum Minerals Ltd.:



(First Quantum Minerals (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604, Ticker-Symbol: IZ1, Toronto Stock Exchange-Symbol: FM, NASDAQ OTC-Symbol: FQVLF) ist ein Bergbau- und Metallunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver. Der Konzern betreibt drei Minen und entwickelt weltweit vier weitere Projekte. Zur Produktpalette gehören Kupferkathoden, konzentriertes Kupfer, Nickel, Gold und Schwefelsäure. (31.10.2023/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - First Quantum Minerals-Aktienanalyse von Analyst Orest Wowkodaw von der Scotiabank:Orest Wowkodaw, Analyst der Scotiabank, stuft die Aktie von First Quantum Minerals Ltd. (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604, Ticker-Symbol: IZ1, Toronto Stock Exchange-Symbol: FM, NASDAQ OTC-Symbol: FQVLF) von "outperform" auf "sector-perform" zurück.Orest Wowkodaw begründe die Herabstufung mit der gestiegenen Unsicherheit in Bezug auf das Flaggschiff des Unternehmens, die Mine Cobre Panama, und den möglichen Auswirkungen auf die Bilanz. In einem Versuch, die öffentliche Ordnung nach weit verbreiteten Protesten wiederherzustellen, habe Panamas Präsident Laurentino Cortizo erklärt, dass der kürzlich genehmigte neue CP-Bergbauvertrag nun Gegenstand eines nationalen Referendums am 17. Dezember sein werde, so das Unternehmen.Orest Wowkodaw, Analyst der Scotiabank, stuft die Aktie von First Quantum Minerals von "outperform" auf "sector-perform" herab und senkt das Kursziel von 38 auf 23 CAD. (Analyse vom 31.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs First Quantum Minerals-Aktie:11,50 EUR -15,60% (31.10.2023, 14:43)TSE-Aktienkurs First Quantum Minerals-Aktie:20,00 CAD -28,47% (30.10.2023, 21:00)