TSE-Aktienkurs First Quantum Minerals-Aktie:

11,03 CAD -1,43% (04.12.2023, 22:00)



ISIN First Quantum Minerals-Aktie:

CA3359341052



WKN First Quantum Minerals-Aktie:

904604



Ticker-Symbol First Quantum Minerals-Aktie:

IZ1



TSE-Symbol First Quantum Minerals-Aktie:

FM



NASDAQ OTC-Symbol First Quantum Minerals-Aktie:

FQVLF



Kurzprofil First Quantum Minerals Ltd.:



First Quantum Minerals (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604, Ticker-Symbol: IZ1, Toronto Stock Exchange-Symbol: FM, NASDAQ OTC-Symbol: FQVLF) ist ein Bergbau- und Metallunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver. Der Konzern betreibt drei Minen und entwickelt weltweit vier weitere Projekte. Zur Produktpalette gehören Kupferkathoden, konzentriertes Kupfer, Nickel, Gold und Schwefelsäure. (05.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - First Quantum Minerals-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:RBC Capital Markets senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von First Quantum Minerals (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604, Ticker-Symbol: IZ1, Toronto Stock Exchange-Symbol: FM, NASDAQ OTC-Symbol: FQVLF).RBC Capital Markets habe seine Schätzungen aktualisiert, um die Schließung der Cobre-Mine in Panama nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von letzter Woche, das Gesetz 406 aufzuheben, zu berücksichtigen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Analysehaus habe die CP-Produktion bis zum ersten Halbjahr 2024 aus seinem Modell gestrichen, da die Ungewissheit bestehen bleibe, ob und wann die Mine die Produktion wieder aufnehmen könne, obwohl die Präsidentschaftswahlen im kommenden Mai mehr Klarheit schaffen könnten.RBC Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sector perform"-Rating für die First Quantum Minerals-Aktie bestätigt und das Kursziel von 38 auf 15 CAD (Kanadische Dollar) reduziert. (Analyse vom 01.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs First Quantum Minerals-Aktie:7,511 EUR -0,12% (05.12.2023, 12:49)