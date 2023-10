TSE-Aktienkurs First Quantum Minerals-Aktie:

20,00 CAD -28,47% (30.10.2023, 21:00)



NASDAQ OTC-Aktienkurs First Quantum Minerals-Aktie:

14,48 USD -28,32% (30.10.2023, 20:59)



ISIN First Quantum Minerals-Aktie:

CA3359341052



WKN First Quantum Minerals-Aktie:

904604



Ticker-Symbol First Quantum Minerals-Aktie:

IZ1



TSE-Symbol First Quantum Minerals-Aktie:

FM



NASDAQ OTC-Symbol First Quantum Minerals-Aktie:

FQVLF



Kurzprofil First Quantum Minerals Ltd.:



(First Quantum Minerals (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604, Ticker-Symbol: IZ1, Toronto Stock Exchange-Symbol: FM, NASDAQ OTC-Symbol: FQVLF) ist ein Bergbau- und Metallunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver. Der Konzern betreibt drei Minen und entwickelt weltweit vier weitere Projekte. Zur Produktpalette gehören Kupferkathoden, konzentriertes Kupfer, Nickel, Gold und Schwefelsäure. (31.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - First Quantum Minerals-Aktienanalyse von Analyst Liam Fitzpatrick von der Deutschen Bank:Liam Fitzpatrick, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von First Quantum Minerals Ltd. (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604, Ticker-Symbol: IZ1, Toronto Stock Exchange-Symbol: FM, NASDAQ OTC-Symbol: FQVLF) von "buy" auf "hold" herab.Liam Fitzpatrick habe First Quantum Minerals mit einem unveränderten Kursziel von 36 CAD zurückgestuft, nachdem Panamas Präsident angekündigt habe, dass das Land am 17. Dezember ein nationales Referendum abhalten werde, um darüber abzustimmen, ob der neue Konzessionsvertrag für Cobre Panama widerrufen werden solle oder nicht.Die Erwartungen seien gewesen, dass der neue Vertrag ein risikominderndes Ereignis sein würde, aber mit den nationalen Wahlen, die für Mai 2024 angesetzt seien, sei das Cobre Panama-Projekt hochgradig politisiert und es bestehe das Risiko, dass sich die unsichere Situation bis ins nächste Jahr hinziehe, so der Analyst in einer Research-Note an die Investoren.Liam Fitzpatrick, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von First Quantum Minerals von "buy" auf "hold" nach unten. (Analyse vom 31.10.2023)