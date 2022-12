Börsenplätze First Quantum Minerals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs First Quantum Minerals-Aktie:

19,07 EUR +0,45% (16.12.2022, 14:22)



TSE-Aktienkurs First Quantum Minerals-Aktie:

27,57 CAD -14,72% (15.12.2022)



ISIN First Quantum Minerals-Aktie:

CA3359341052



WKN First Quantum Minerals-Aktie:

904604



Ticker-Symbol First Quantum Minerals-Aktie:

IZ1



Toronto Stock Exchange-Symbol First Quantum Minerals-Aktie:

FM



Kurzprofil First Quantum Minerals



First Quantum Minerals Ltd. (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604, Ticker-Symbol: IZ1, Toronto Stock Exchange-Symbol: FM) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen. Das Unternehmen ist in der Produktion von Kupfer, Nickel, Gold und Silber und den damit verbundenen Aktivitäten einschließlich Exploration und Erschließung tätig. Es betreibt Minen in Sambia, Panama, Finnland, der Türkei, Spanien, Australien und Mauretanien sowie ein Entwicklungsprojekt in Sambia. (16.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Quantum Minerals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Quantum Minerals Ltd. (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604, Ticker-Symbol: IZ1, Toronto Stock Exchange-Symbol: FM) unter die Lupe.Das habe den Markt auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie des Kupferkonzerns sei gestern eingebrochen und die gesamte Branche habe unter Druck gestanden. Der Grund: Panamas Regierung habe das kanadische First Quantum angewiesen, den Betrieb seiner wichtigsten Kupfermine im Land einzustellen.Der Hintergrund: First Quantum sollte einen Vertrag unterzeichnen, in dem sich der Konzern verpflichtet hätte, höhere Abgaben an die Regierung zu zahlen. First Quantum habe die Frist für den Abschluss des Vertrages verstreichen lassen. Die Regierung habe Minera Panama, das sich mehrheitlich im Besitz von First Quantum Minerals befinde, eine Frist bis Mittwoch gesetzt, um eine im Januar getroffene Vereinbarung zu unterzeichnen, die vorsehe, jährlich 375 Millionen Dollar aus der Mine Cobre Panama an die Regierung zu zahlen.Panamas Regierung habe das Ministerium für Handel und Industrie angewiesen, den Betrieb von Minera Panama in der Mine auszusetzen, nachdem eine Mitternachtsfrist verpasst worden sei. Die Aktien von First Quantum seien beim Handel in Toronto knapp 15 Prozent abgestürzt. First Quantum schätze, dass die Cobre-Mine im Jahr 2022 340.000 bis 350.000 Tonnen Kupfer produzieren werde, was mehr als 40 Prozent der gesamten Kupferproduktion des Unternehmens ausmache. Das Unternehmen habe 6 Milliarden Dollar in die Tagebaumine investiert, deren Betrieb 2019 aufgenommen worden sei. Es gelte als die größte private Investition in dem mittelamerikanischen Land und mache etwa 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Panamas aus.Sicherlich sei das Ganze ein herber Schlag. Allerdings sei es in beider Interesse, dass die Arbeiten auf der Mine wieder aufgenommen würden. Unternehmen, die derartige Summen in ein Projekt investieren würden, müssten auch eine Skalierbarkeit des Geschäfts haben. Sie könnten sich nicht erpressbar machen. Dennoch zeige dieses Beispiel, welchen Risiken Bergbaukonzerne in einigen Ländern ausgesetzt seien. (Analyse vom 16.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link