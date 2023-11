TSE-Aktienkurs First Quantum Minerals-Aktie:

Kurzprofil First Quantum Minerals Ltd.:



(First Quantum Minerals (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604, Ticker-Symbol: IZ1, Toronto Stock Exchange-Symbol: FM, NASDAQ OTC-Symbol: FQVLF) ist ein Bergbau- und Metallunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver. Der Konzern betreibt drei Minen und entwickelt weltweit vier weitere Projekte. Zur Produktpalette gehören Kupferkathoden, konzentriertes Kupfer, Nickel, Gold und Schwefelsäure. (23.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Quantum Minerals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von First Quantum Minerals Ltd. (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604, Ticker-Symbol: IZ1, Toronto Stock Exchange-Symbol: FM, NASDAQ OTC-Symbol: FQVLF) unter die Lupe.Der kanadische Bergbau-Konzern habe einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Die größte Mine von First Quantum Minerals liege in Panama und dort formiere sich gerade Widerstand, der auch noch prominente Unterstützung aus Hollywood bekomme, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.11.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs First Quantum Minerals-Aktie:9,34 EUR +1,57% (23.11.2023, 16:58)