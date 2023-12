Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

5,754 EUR +1,16% (27.12.2023, 16:15)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

8,37 CAD +0,84% (27.12.2023, 16:01)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

6,355 USD -0,24% (27.12.2023, 16:02)



ISIN First Majestic Silver-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FMV



TSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



NYSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

AG



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, Toronto Stock Exchange-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (27.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, Toronto Stock Exchange-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) unter die Lupe.Silberanleger würden auf ein erneut verlorenes Jahr 2023 zurück blicken. Während der Goldpreis ein neues Allzeithoch markiert habe, notiere Silber noch immer über 50 Prozent unter seinem Hoch aus dem Jahr 2011. Kein Wunder, dass die Silberaktien nicht gerade zu den Stars im zu Ende gehenenden Jahr gezählt hätten. Doch abschreiben sollte man sie nicht. Die Charts hätten zuletzt erste Lebenszeichen gesendet.Dazu komme: Die Silberproduktion in Mexiko falle prozentual gesehen zweistellig. Das habe es seit über zehn Jahren nicht mehr gegeben. Zudem würden Genehmigungsverfahren in dem Silberreichen Land zunehmend schwieriger. Vor allem die Genehmigung von Tagebauprojekten stehe derzeit bei vielen Unternehmen auf der Kippe. Neue Minen seien also aktuell kaum in Sicht. Das dürfte zu einer Verknappung auf dem Weltmarkt sorgen. Und das wiederum sollte die Preise nach oben hieven.Die Silberaktien seien nach einem schwachen Jahr 2023 zuletzt erwacht. Es scheine sogar so, als könne der Konzern mit den weltweit größten Silbereserven, Pan American Silver , ein hauchdünnes Plus über die Ziellinie retten. In US-Dollar liege die Aktie auf Jahressicht 2,75 Prozent im Plus. Hingegen habe es die bei Privatanlegern beliebte Aktie von First Majestic Silver im laufenden Jahr regelrecht zerrissen. Trotz einer Erholung zum Jahresende notiere die Aktie seit Jahresbeginn über 23 Prozent im Minus.Bei Konzerne hätten zuletzt Übernahmen getätigt. Doch während sich First Majestic mit der Jerritt Canyon Mine ein faules Ei ins Portfolio geholt habe, habe Pan American mit der Übernahme von Yamana Gold zumindest etwas positiver abschneiden können. Freilich, auch hier werde die Integration der Assets einige Zeit in Anspruch nehmen. Doch First Majestic habe die Jerritt Canyon Mine inzwischen sogar auf Eis gelegt. Freilich sei First Majestic damit die etwas "reinere" Silberaktie im Vergleich zu Pan American Silver. Doch die stärkere Expansion von Pan American Silver in den Goldsektor mache das Geschäft weniger zyklisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: