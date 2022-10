TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

11,41 CAD +8,05% (04.10.2022, 22:00)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

8,39 USD +10,10% (03.10.2022, 22:00)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FMV



TSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



NYSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

AG



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (04.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) unter die Lupe.Der Silberpreis feiere sein Comeback - auf Wochensicht habe er rund 13% zugelegt. Der jüngste Sprung habe auf fallenden Anleiherenditen und einem schwächelnden US-Dollar sowie sinkenden Short-Positionen bei den kommerziellen Händlern basiert. Die First Majestic Silver-Aktie könne mitziehen und möglicherweise bald noch deutlicher zulegen.Im Sog des Silberpreises sei das Papier des Silberproduzenten am Montag um 10% gestiegen. Die First Majestic Silver-Aktie habe sich damit bis auf wenige Ticks der wichtigen Widerstandslinie bei 8,50 USD genähert. Sollte diese Hürde gemeistert werden, könnte der Kurs bis zur 200-Tage-Linie steigen, die knapp unterhalb der 10-USD-Marke verlaufe.Sollte sich die Gegenbewegung bei Silber fortsetzen, dürften die Produzenten wie First Majestic Silver überproportional davon profitieren. Risikofreudige Anleger könnten auf eine solche Erholung setzen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.10.2022)