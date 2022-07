TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (22.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) unter die Lupe.Der Silberproduzent habe gestern ordentliche Quartalszahlen präsentiert. Zumindest dann, wenn man den Fokus auf die drei Silberminen in Mexiko lege. Vor allem Santa Elena habe ein starkes Quartal gehabt. Doch das Sorgenkind bleibe Jerritt Canyon in Nevada, der jüngste Zukauf von First Majestic Silver im Goldsektor.Die Silberaktien hätten bislang ohnehin ein schwaches Jahr hinter sich. Der Silberpreis habe im laufenden Jahr knapp 20 Prozent eingebüßt, die Silberminen in Schnitt etwa 35 Prozent. First Majestic notiere mittlerweile rund 68 Prozent unter dem Allzeithoch, das zu Beginn von 2021 erreicht worden sei. In Q2 habe First Majestic 7,7 Millionen Unzen Silber-Äquivalent produziert. Das Problem bleibe Jerritt Canyon. Zwar habe First Majestic Silver angekündigt, dass die Kosten auf der Mine im dritten und vierten Quartal deutlich fallen würden. Doch die Kostenprognose habe gleichwohl nach oben gesetzt werden müssen. Inzwischen gehe First Majestic von Kosten (all-in sustaining) von 2.012 bis 2.103 Dollar aus - ursprünglich sei man von 1.503 bis 1.607 Dollar ausgegangen. Es erübrige sich die Feststellung, dass man hier kein Geld im laufenden Jahr verdienen werde.Das Problem bei First Majestic ist und bleibt der Silberpreis - und natürlich auch der Goldpreis, so Markus Bußler. Die Margen würden schrumpfen beziehungsweise seien nicht mehr existent. Gleichwohl müsse man vor allem auf Jerritt Canyon investieren. Das führe dazu, dass First Majestic eine Kapitalerhöhung durchführe. 100 Millionen Dollar sollten durch die Ausgabe neuer Aktien eingesammelt werden. Diese Aktien würden allerdings nicht in einer Tranche ausgegeben sondern würden von einem Broker von Zeit zu Zeit in den Markt gegeben. Das solle möglichst kursschonend sein. Doch für Investoren habe es den Nachteil, das nicht klar sei, wann diese Aktien in den Markt kommen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:6,626 EUR 0,00% (22.07.2022, 11:30)