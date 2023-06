Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, Toronto Stock Exchange-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, Toronto Stock Exchange-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Silberanleger hätten es aktuell nicht leicht. Der Silberpreis habe in den vergangenen Wochen Federn lassen müssen. Und obwohl das bullishe Bild Bestand habe, da Silber bislang das 61,8 Prozent Retracement bei 22,50 Dollar habe verteidigen können, seien die Silberaktien deutlich unter Druck geraten. Besonders hart habe es Anlegerliebling First Majestic Silver getroffen. Die Gründe lägen nicht nur beim Silberpreis.First Majestic habe im Frühjahr 2021 eine Akquisition getätigt, die man rückblickend gerne ungeschehen machen würde. First Majestic habe von Milliardär Eric Sprott die Jerritt Canyon Mine in Nevada erworben. Eine Goldmine, die First Majestic stärker in den Goldsektor habe expandieren lassen. Zudem habe man auch das Länderrisiko reduzieren wollen, da man erstmals eine produzierende Mine außerhalb von Mexiko erworben habe. Eric Sprott sei im Zug der Akquisition auch als Großaktionär bei First Majestic eingestiegen. Ein smarter Zug - zumindest auf dem Papier.Doch einige hätten schon bei der Übernahme gewarnt: Jerritt Canyon sei kein einfaches Asset, eine alternde Mine, die ihre besten Zeiten längst hinter sich gelassen habe. First Majestic sei zwar zum Kaufzeitpunkt sicherlich klar gewesen, dass man das Ruder bei Jerritt Canyon herumreißen müsse, aber man habe wohl unterschätzt, welch Herkules-Aufgabe es sein würde. Zwar habe man durchaus noch beachtliche Bohrergebnisse nahe der bestehenden Untertage-Infrastruktur vorweisen können. Doch die Produktionszahlen seien weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und die Kosten seien derart hoch gewesen, dass Jerritt Canyon Quartal für Quartal hohe Verluste erwirtschaftet habe.Im März des laufenden Jahres - also zwei Jahre nach der Akquisition - habe First Majestic Silver die Jerritt Canyon Mine geschlossen. Ein 470-Millionen-Dollar-Investment sei stillgelegt worden. Vorläufig, wie First Majestic Silver betont habe. Doch letztlich könnte nur ein deutlich höherer Goldpreis Jerritt Canyon retten.Das Gute sei: First Majestic habe bei Jerritt Canyon nach dem Motto gehandelt "lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende". First Majestic sei nicht der erste Konzern, der mit einer Akquisition gelinde ausgedrückt in die Toilette gegriffen habe. Auch Hecla habe die Klondex-Übernahme teuer bezahlen müssen. Damals sei es ebenfalls eine Goldmine in Nevada gewesen, die mittlerweile stillgelegt sei.Der Markt sollte sich nun langsam wieder den verbliebenen Assets zuwenden. Ohne Jerritt Canyon sollte First Majestic wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Technisch sei noch etwas Luft nach unten. Im Bereich von 6,50 bis 7,00 Kanadischen Dollar wird die First Majestic Silver-Aktie aber wieder spannend, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Und könne endlich zurück von der Strafbank. (Analyse vom 07.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link