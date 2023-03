Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

5,71 EUR -1,07% (21.03.2023, 11:10)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

10,18 CAD +1,39% (20.03.2023, 21:00)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

7,44 USD +1,64% (20.03.2023, 21:00)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FMV



TSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



NYSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

AG



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (21.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) unter die Lupe.Die First Majestic Silver-Aktie sei am Montagabend nachbörslich zweistellig gecrasht. Grund dafür sei, dass an der Jerritt-Canyon-Mine sämtliche Aktivitäten vorübergehend eingestellt würden. 21% des Umsatzes würden von der Mine abhängen. Sei das die Chance günstig einzusteigen oder sollten Anleger lieber Abstand halten?In den letzten 22 Monaten seit der Übernahme der Jerritt-Canyon-Goldmine im US-Bundesstaat Nevada habe der Fokus des kanadischen Unternehmens darauf gelegen, die Abbauraten Untertage zu erhöhen, um die Verarbeitungsanlage mit mindestens 3.000 Tonnen Erz pro Tag zu versorgen, um den freien Cashflow nach Plan zu generieren. Trotz dieser Bemühungen seien die Abbauraten unter dieser Schwelle geblieben und die Cashkosten pro Unze hätten höher als erwartet gelegen. Hauptgrund dafür seien anhaltende Herausforderungen wie ineffiziente und teure Auftragnehmer, inflationäre Kostenbelastungen und niedergradigere Erze als erwartet gewesen. Hinzugekommen seien mehrere extreme Wetterereignissen, die die Bedingungen verschärft und zu erheblichen Problemen geführt hätten."Die Entscheidung, vorübergehend die Bergbauaktivitäten bei Jerritt Canyon auszusetzen, die etwa 21 Prozent des Umsatzes im Jahr 2022 ausmachten, wurde von unserem Ziel getrieben, profitabel Unzen im gesamten Unternehmen zu produzieren", habe Keith Neumeyer, Präsident und CEO, gesagt. "Seit der Übernahme im Jahr 2021 haben wir bei Jerritt Canyon stark investiert und konnten mehrere wichtige Projekte erfolgreich umsetzen. Wir haben die unterirdischen Minen West Generator und Saval II rehabilitiert, wiedereröffnet und die Röst- und Raffinerie-Abgasbehandlungssysteme erfolgreich aufgerüstet und modifiziert. Damit stellen wir sicher, dass wir vollständig mit allen staatlichen und bundesstaatlichen Luftqualitätsstandards konform bleiben. Das Team bei Jerritt Canyon hat dem Unternehmen geholfen, bedeutende Meilensteine zu erreichen und wir sind dankbar für ihre Arbeit. Obwohl die Bergbauaktivitäten vorübergehend gestoppt wurden, wird die Verarbeitung der verbleibenden Oberflächenlagerbestände in den nächsten Monaten stattfinden. Das Unternehmen wird weiterhin sowohl nahegelegene als auch aussichtsreiche regionale Greenfield-Ziele erkunden, um die Ressourcen von Jerritt Canyon zu erweitern. Das wird unserer Meinung nach die Wirtschaftlichkeit für die eventuelle Wiederaufnahme des Betriebs erheblich verbessern."Jerritt Canyon sei schon lange das Sorgenkind von First Majestic Silver. Die Kosten pro Unze Gold lägen bei über 2.000 USD, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liege. Der einzige Rettungsanker könnte der steigende Goldpreis sein, der am Montag zeitweise über der 2.000-USD-Marke notiert habe. Somit gebe es einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass First Majestic Silver die Produktion bei Jerritt Canyon bald wiederaufnehmen könnte. Das mache die Mine zwar nicht zu einem besseren Projekt, doch immerhin wäre es nicht mehr defizitär.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: