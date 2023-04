TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

9,77 CAD +2,52% (203103.2023, 22:00)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

7,24 USD +2,26% (31.03.2023, 22:00)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FMV



TSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



NYSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

AG



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (21.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) unter die Lupe.First Majestic Silver habe am Donnerstag seine Produktionszahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Positive Ergebnisse hätten v.a. die mexikanischen Silber-Assets geliefert. Außerdem habe das kanadische Unternehmen auch mitgeteilt, wie es mit dem Langzeit-Sorgenkind, der Jerritt-Canyon-Goldmine im US-Bundesstaat Nevada, weitergehen solle.Zur Erinnerung: Am 20. März habe das Management mitgeteilt, vorrübergehend alle Abbau-Aktivitäten auf Jerritt Canyon stillzulegen, um die Gesamtkosten zu reduzieren. Die First Majestic Silver-Aktie sei infolgedessen am nächsten Tag um mehr als 20% eingebrochen.Nun möchte sich das Untwernehmen darauf konzentrieren, die Ressourcen der Mine zu erweitern. Davon dürfte sich First Majestic Silver zum einen versprechen, den Wert des Assets für einen potenziellen Verkauf zu steigern. Zum anderen spiele man damit möglicherweise auf Zeit. Denn die Kosten pro produzierter Unze Gold lägen jenseits der 2.000-USD-Marke. Sollte der Goldpreis in den kommenden Monaten deutlich darüber notieren, könnte Jerritt Canyon, ohne defizitär zu sein, zurück in Produktion gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:6,458 EUR -2,27% (31.03.2023, 11:33)