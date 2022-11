Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

9,297 EUR +3,94% (10.11.2022, 17:34)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

12,53 CAD +3,47% (10.11.2022, 17:24)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

9,38 USD +4,69% (10.11.2022, 17:25)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FMV



TSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



NYSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

AG



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (10.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt n einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) unter die Lupe.Am Mittwochabend habe der Silberproduzent seine Bücher geöffnet. Trotz einer deutlich gesteigerten Produktion bei gleichzeitiger Verringerung der All-in sustaining costs im Vergleich zum Vorjahresquartal habe die First Majestic Silver-Aktie negativ reagiert und den Tag mit einem deutlichen Minus geschlossen.Das Unternehmen habe eine Rekordproduktion von 8,8 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgEq) berichtet. Das entspreche einem Anstieg um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im gleichen Zeitraum habe First Majestic Silver die All-in sustaining costs um elf Prozent auf 17,83 Dollar pro AgEq-Unze reduzieren können. Der Cashflow sei um 28 Prozent auf 159,8 Millionen Dollar gestiegen."Im dritten Quartal verzeichneten wir eine starke Produktion und einen starken Cashflow aus unseren mexikanischen Betrieben, da San Dimas und Santa Elena deutliche Verbesserungen der Fördermenge verzeichneten", habe President und CEO Keith Neumeyer gesagt."Die mexikanischen Betriebe, die etwa 83% unserer Gesamtproduktion ausmachten, erzielten gesunde Margen bei niedrigen AISC von 12,29 $ pro AgEq-Unze, was einem Rückgang von 20% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Bei Jerritt Canyon waren die höheren Kosten das Ergebnis einer geringeren Produktion aufgrund der geplanten 14-tägigen Wartungsarbeiten. Wir rechnen jedoch weiterhin mit einer starken Erholung bei Jerritt Canyon im vierten Quartal und bis Anfang 2023", so der CEO weiter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: