Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

5,684 EUR -1,15% (04.12.2023, 15:55)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

8,31 CAD -1,77% (04.12.2023, 15:54)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

6,145 USD -1,68% (04.12.2023, 15:54)



ISIN First Majestic Silver-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FMV



TSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



NYSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

AG



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, Toronto Stock Exchange-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (04.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, Toronto Stock Exchange-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) unter die Lupe.In den letzten knapp drei Jahren habe der Markt die First Majestic Silver-Aktie brutal abgestraft, und das auch zurecht. Nachdem sie zwischenzeitlich sogar unter das Corona-Tief aus dem Jahr 2020 zu fallen gedroht habe, habe sie sich in den letzten Wochen stabilisiert und könnte nun zu den Turnaround-Kandidaten für das kommende Jahr gehören.Der Goldpreis habe am Montag ein neues Allzeithoch erreicht und zwischenzeitlich sogar die Marke von 2.100 Dollar überwunden. Für First Majestic Silver sei das nach der Stilllegung der Jerritt-Canyon-Mine nicht mehr allzu relevant. Dennoch könnte durch die Stärke in Gold auch der kleine Bruder Silber und damit die Aktie des Produzenten wieder zum Leben erwachen.Zwar notiere der Silberpreis im Gegensatz zu Gold noch deutlich unter seinem Allzeithoch und habe es bislang nicht geschafft, ein neues Jahreshoch zu markieren. Doch zumindest befinde er sich wieder über der 25-Dollar-Marke, wodurch First Majestic angesichts der Produktionskosten von 19,47 Dollar im abgelaufenen Quartal nun wieder eine ordentliche Gewinnmarge verzeichnen dürfte.Das Chartbild habe sich deutlich verbessert. Durch den Anstieg von rund 40 Prozent seit dem Verlaufstief bei 4,38 Dollar hätten die Bullen nicht nur die 50-Tage-Linie bei 5,23 Dollar, sondern auch die 200-Tage-Linie bei 6,04 Dollar zurückerobert. Zwar käme ein erneuter Test der 200-Tage-Linie kurzfristig betrachtet nicht überraschend, doch die Chancen stünden gut, dass der übergeordnete Abwärtstrend nun zu Ende sei und First Majestic einen Boden eingezogen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: