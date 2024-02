Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

4,36 EUR -0,98% (07.02.2024, 16:23)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

6,31 CAD -1,10% (07.02.2024, 16:17)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

4,685 USD -0,95% (07.02.2024, 16:17)



ISIN First Majestic Silver-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FMV



TSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



NYSE-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

AG



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, Toronto Stock Exchange-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, Toronto Stock Exchange-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) unter die Lupe.Die Schwäche des Silberpreises gehe weiter. Aktuell gelinge es den Silberbullen nicht, die Silberpreis wieder über 23 USD zu hieven. Keith Neumeyer, Präsident und CEO von First Majestic Silver, habe in einem Interview mit kitco.com gesagt, dass diese Widerstandsmarke mehr mit der Stimmung als mit den Fundamentaldaten zu tun habe. "Am Markt herrscht die Meinung vor, dass wir in eine weltweite Rezession geraten, und obwohl die Fundamentaldaten für Angebot und Nachfrage für das Metall extrem gut aussehen, scheint Silber einfach kein Angebot zu bekommen", habe er gesagt.Die Silberminen hätten im vergangenen Jahr 830 Mio. Unzen Silber produziert, während der weltweite Verbrauch bei 1,2 Mrd. Unzen gelegen habe. Für dieses Jahr rechne das Silver Institute mit 1,4 Mrd. Unzen. "Das ist eine erstaunlich große Zahl", habe Neumeyer gesagt und darauf hingewiesen, dass der Silbermarkt erst vor zwei Jahren einen Verbrauch von 1 Mrd. Unzen erreicht habe. "Das ist ein Zuwachs von 40 Prozent, und wir haben es hier mit zwei Branchen zu tun: Die Solarpanelindustrie und die Elektroautoindustrie verbrauchen jetzt etwa ein Drittel des jährlichen Silberangebots. Diese Industrien gab es vor einem Jahrzehnt zum größten Teil noch gar nicht."Neumeyer glaube, dass der Silberpreis dem Goldpreis nach oben folgen werde, sobald die FED die Zinsen senke. Er habe vorausgesagt, dass, wenn Gold die Marke von 2.100 bis 2.150 USD erreiche, sich Silber bewegen werde.Auch in Sachen Akquisitionen scheine Keith Neumeyer wieder Interesse zu haben. "Wir brauchen wirklich eine weitere große Silbermine in unserem Portfolio", habe er gesagt und hinzugefügt, dass es schwierig sei, ein Projekt von ausreichender Größe zu finden. "Man könnte sein Portfolio den ganzen Tag lang mit Goldminen auffüllen, aber Silberminen sind einfach schwer zu finden."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: