Kurzprofil First Citizens BancShares Inc.:



First Citizens BancShares Inc. (ISIN: US31946M1036, WKN: 925298, Ticker-Symbol: FC6A, NASDAQ-Symbol: FCNCA) ist eine Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina, die ihre Geschäfte über ihre Tochtergesellschaft, die First-Citizens Bank & Trust Company (die Bank), abwickelt. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften betreiben etwa 500 Filialen in 22 Bundesstaaten im Südosten, Mittleren Atlantik, Mittleren Westen und Westen der USA. Die Bank bietet verschiedene Arten von Bankdienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher an, darunter Kredite, Leasing und Vermögensverwaltung. (28.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Citizens BancShares-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von First Citizens BancShares Inc. (ISIN: US31946M1036, WKN: 925298, Ticker-Symbol: FC6A, NASDAQ-Symbol: FCNCA) unter die Lupe.First Citizens BancShares übernehme die geschlossene und unter staatlicher Kontrolle stehende Silicon Valley Bank (SVB). First Citizens Bank übernehme Vermögenswerte in Form von Einlagen und Krediten. Andere Assets würden unter der Kontrolle der US-Einlagensicherung FDIC bleiben. Die First Citizens BancShares-Aktie habe auf diese Nachricht mit einem fulminanten Kursfeuerwerk reagiert, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.03.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.