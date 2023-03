NASDAQ-Aktienkurs First Citizens-Aktie:

582,55 USD -1,11% (24.03.2023)



ISIN First Citizens-Aktie:

US31946M1036



WKN First Citizens-Aktie:

925298



Ticker-Symbol First Citizens-Aktie:

FC6A



NASDAQ-Symbol First Citizens-Aktie:

FCNCA



Kurzprofil First Citizens BancShares Inc.:



First Citizens BancShares Inc. (ISIN: US31946M1036, WKN: 925298, Ticker-Symbol: FC6A, NASDAQ-Symbol FCNCA) ist eine Finanzholdinggesellschaft, die ihre Geschäfte über ihre Tochtergesellschaft, die First-Citizens Bank & Trust Company, abwickelt. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften betreiben etwa 500 Filialen in 22 Bundesstaaten im Südosten, Mittleren Atlantik, Mittleren Westen und Westen der USA. Die Bank bietet verschiedene Arten von Bankdienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher an, darunter Kredite, Leasing und Vermögensverwaltung.



Zu den Einlagenservices der Bank gehören Giro-, Spar-, Geldmarkt- und Festgeldkonten. Die Bank bietet Finanzdienstleistungen für eine Reihe von Privat- und Geschäftskunden an. Dazu gehören das Privatkunden- und Hypothekengeschäft, die Vermögensverwaltung, das kommerzielle und mittelständische Bankgeschäft, Factoring und Leasing. Zusätzlich zu ihren Bankgeschäften bietet sie über ihre hundertprozentigen Tochtergesellschaften First Citizens Investor Services, Inc. und First Citizens Asset Management, Inc. verschiedene Anlageprodukte und -dienstleistungen an. (27.03.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - First Citizens: Aktie steigt vorbörslich um fast 40% aufgrund der Übernahme der SVB - AktiennewsDie Aktien von First Citizens (ISIN: US31946M1036, WKN: 925298, Ticker-Symbol: FC6A, NASDAQ-Symbol: FCNCA) sind vorbörslich in die Höhe geschnellt, nachdem die Bankholding mitgeteilt hat, dass sie einen Großteil der Vermögenswerte der gescheiterten Silicon Valley Bank übernehmen werde, so die Experten von XTB.First Citizens werde alle Einlagen der SVB übernehmen und Vermögenswerte im Wert von rund 72 Mrd. Dollar mit einem Abschlag von 16,5 Mrd. Dollar erwerben, wie die FDIC mitgeteilt habe. Etwa 90 Mrd. Dollar an Vermögenswerten würden unter der Konkursverwaltung der FDIC verbleiben. Die 17 Filialen von Silicon Valley würden ab Montag als Silicon Valley Bank, eine Abteilung der First Citizens Bank, tätig sein.Die Aktien von First Citizens seien vor der Eröffnungsglocke stark angestiegen und hätten einen Großteil der jüngsten Verluste wettgemacht. Ein Ausbruch über die obere Grenze der 1 zu 1-Struktur bei 840 Dollar würde möglicherweise den Weg zum Allzeithoch bei 927,00 Dollar ebnen (Quelle: xStation5 von XTB).Tradegate-Aktienkurs First Citizens-Aktie:810,00 EUR +50,00% (27.03.2023, 15:27)