NYSE-Aktienkurs FirstEnergy-Aktie:

349,99 USD -1,08% (07.08.2023, 22:02)



ISIN FirstEnergy-Aktie:

US3379321074



WKN FirstEnergy-Aktie:

910509



Ticker-Symbol FirstEnergy-Aktie:

FE7



NYSE-Symbol FirstEnergy-Aktie:

FE



Kurzprofil FirstEnergy Corp.:



FirstEnergy Corp. (ISIN: US3379321074, WKN: 910509, Ticker-Symbol: FE7, NYSE-Symbol: FE) ist eine Holdinggesellschaft, deren Tochtergesellschaften in dem Bereich der Energieversorgung tätig sind. Das Unternehmen mit Sitz in Akron im US-Bundesstaat Ohio entstand durch die Fusion von FirstEnergy und GPU Inc. im November 2001. (07.08.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - FirstEnergy-Aktienanalyse der UBS:Gregg Orrill, Analyst der UBS, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von FirstEnergy Corp. (ISIN: US3379321074, WKN: 910509, Ticker-Symbol: FE7, NYSE-Symbol: FE) und senkt das Kursziel.FirstEnergy werde mit einem Abschlag von 15% gehandelt und stelle einen längerfristigen Wert dar, aber die Aktie werde sich in einer Bandbreite bewegen, bis die Katalysatoren für 2024 näher rücken würden, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Dazu würden detaillierte Gewinnwachstumsprognosen, die über das Jahr 2025 hinaus verlängert würden, und der Abschluss von regulatorischen und rechtlichen Verfahren, einschließlich Verfahren mit New Jersey, West Virginia und Ohio, sowie eine Überprüfung durch die SEC, gehören.Gregg Orrill, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die FirstEnergy-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 45 auf 40 USD gesenkt. (Analyse vom 04.08.2023)Börsenplätze FirstEnergy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FirstEnergy-Aktie:322,60 EUR +1,38% (07.08.2023, 14:59)