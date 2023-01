Die Insolvenzursachen lägen im Kapitalmangel und damit konkret in Problemen bei der Rückzahlung der gestundeten Abgaben und Steuern sowie in der allgemeinen Wirtschaftslage. Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel und vor allem steigende Preise bei Materialien und Vorprodukten würden zu sinkenden oder gar negativen Margen, da die Teuerung nicht immer an den Endverbraucher weitergegeben werden könne. "Zuerst die Lockdowns, dann der Ukraine-Krieg und die Inflation waren einfach für viele Unternehmen zu viel an Polykrisen", fasse Weinhofer die aktuelle Lage zusammen.



Branchenvergleich: Handel, Dienstleistungen, Bau stark betroffen



Absolut betrachtet habe es die meisten Insolvenzen im Handel (862) gegeben, gefolgt von unternehmensbezogenen Dienstleistungen (841) und dem Bauwesen (805). Die größte relative Insolvenzbetroffenheit habe im Bau mit rund 23 von 1.000 Branchenunternehmen geherrscht, während in der Industrie lediglich nicht ganz acht von 1.000 Branchenunternehmen den Gang zum Insolvenzgericht hätten antreten müssen. Im Bereich Kredit- und Versicherungswesen sei die Zahl der Insolvenzen um 57,1 Prozent gestiegen, insgesamt seien 110 Unternehmen betroffen gewesen.



Ausblick 2023: 6.000 Insolvenzen zu erwarten



Ein Zuwachs um 60 Prozent bei den Firmeninsolvenzen scheine auf den ersten Blick alarmierend, sei aber durch den Aufholeffekt nach historisch niedrigen Insolvenzzahlen zu Pandemiezeiten zu erklären. Das österreichische Insolvenzgeschehen kehre zur Normalität zurück. Und die heimische Wirtschaft schlage sich (noch) recht gut. Niedrige Arbeitslosigkeit, nach wie vor gute Eigenkapitalquoten bei der Mehrzahl der Unternehmen, robuster Export, gutes Weihnachtsgeschäft im Handel und Konjunkturprognosen mit einer lediglich leichten Rezession knapp unter der Null-Linie für das erste Halbjahr 2023. Die staatlichen Hilfen wie Energiepreisbremse, Klimabonus, Abschaffung der kalten Progression würden den Konsumenten unter die Arme greifen und dürften zusammen mit den hohen Gehaltsabschlüssen das für den Binnenkonsum wichtige Verbraucherklima stabilisieren. Neben besorgniserregenden Nachrichten wie zuletzt der Forecast des Internationalen Währungsfonds gebe es wiederum auch Hoffnung gebende Indikatoren wie den steigenden Einkaufsmanagerindex der deutschen Industrie.



"Den heimischen Unternehmen sei dennoch zur Vorsicht geraten. Steigende Energiekosten und Mieten sowie die hohen Kollektivvertragsabschlüsse gepaart mit einer erwarteten Rezession bilden ein gefährliches toxisches Umfeld. Daher kann leider für das noch junge Jahr 2023 keine Entwarnung bei den Insolvenzen gegeben werden", so Weinhofer abschließend. Für das Jahr 2023 rechne der Experte daher mit rund 6.000 Firmeninsolvenzen. (04.01.2023/ac/a/m)







