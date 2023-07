3 Kernaspekte der Wallester White-Label-Lösung

Die Geschichte von Wallesters Wachstum

Wallester, 2016 gegründet von Dmitri Logvinenko und Sergei Astafjev, entstand aus einer gemeinsamen Vision, die globalen Finanzdienstleistungen zu transformieren. Von ihrem Hauptsitz in Tallinn, Estland, aus setzten sie sich das Ziel, eine robuste Plattform zu entwickeln, die die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Finanzoperationen verwalten, unabhängig von ihrer Größe oder Branche, neu definieren könnte.



Die Reise des Unternehmens begann mit sorgfältiger Forschung und Entwicklung, die zur Schaffung von Wallesters innovativem Produktportfolio führte. Mit der Zeit erlebte Wallester exponentielles Wachstum und baute Vertrauen in der Finanzindustrie auf, durch wegweisende Partnerschaften mit Unternehmen wie W1TTY, MyMonii, Holm Bank und der Lettischen Post.



Wallesters Expansion nach Valbonne, Frankreich



Im Jahr 2023 eröffnete Wallester, in Anbetracht seiner ehrgeizigen Wachstumstrajectorie, ein neues Büro in Valbonne, Frankreich. Diese Expansion in eine bedeutende Wirtschaftsnation unterstreicht Wallesters anhaltenden Schwung und den Wunsch, sein Publikum zu erweitern. Das französische Büro wird als Zentrum für Innovation dienen und die hellsten Köpfe der Fintech-Branche zusammenbringen, um bahnbrechende Finanzlösungen zu entwickeln.



"Die Eröffnung unseres französischen Büros ist ein wichtiger Meilenstein, der unser Wachstum, unseren Expansionswillen und unser Engagement für Innovation symbolisiert", sagt Sergei Astafjev. "Mit dieser Expansion bekräftigen wir unser Engagement, weltweit qualitativ hochwertige Dienstleistungen für Unternehmen zu erbringen", schließt er.



Wallesters aktive Rolle bei Branchenveranstaltungen

Die wachsende Einflussnahme von Wallester in der Fintech-Landschaft zeigt sich auch durch seine aktive Teilnahme an Branchenveranstaltungen. Als Leuchtfeuer der Innovation ist Wallester bestrebt, Beziehungen zu führenden Akteuren der Branche aufzubauen und seine zukunftsweisenden Lösungen auf prominenter Bühne zu präsentieren.



Besonders bemerkenswert ist die Präsenz von Wallester bei einflussreichen Konferenzen. Diese Engagements bieten wertvolle Networking-Möglichkeiten, erleichtern den Wissensaustausch und dienen als Plattform für die Förderung von Wallesters innovativen Lösungen. Die Teilnahme des Unternehmens an der jüngsten Money 20/20-Konferenz steht beispielhaft für dieses Engagement. Diese Veranstaltung, die für das Zusammenkommen der hellsten Visionäre der Branche bekannt ist, bot Wallester eine außergewöhnliche Plattform, um sich mit globalen Führungskräften auszutauschen, seine bahnbrechenden Produkte zu bewerben und sich über die neuesten Trends in der Fintech-Branche auf dem Laufenden zu halten.



Die zentrale Position von Wallester auf der Konferenz ermöglichte es ihm, seine robusten Lösungen einem internationalen Publikum zu präsentieren und seinen Ruf als bedeutende Kraft auf dem modernen Markt zu festigen. Diese Interaktion mit potenziellen Kunden und Partnern, gepaart mit der Möglichkeit, von Branchenführern zu lernen, bekräftigt Wallesters Engagement für kontinuierliche Innovation und Wachstum.







In Reflexion auf diese Erfahrungen sagte Dmitri Logvinenko, Mitgründer von Wallester: "Unsere Teilnahme an hochkarätigen Branchenveranstaltungen wie der Money 20/20 ist ein Beleg für unser Wachstum und die Anerkennung, die wir in der Fintech-Landschaft erlangt haben. Diese Engagements sind ein klarer Hinweis auf unser Engagement für Zusammenarbeit, Lernen und kontinuierliche Innovation. Während wir voranschreiten, werden wir weiterhin definieren, was in der Fintech-Branche möglich ist und Finanzdienstleistungen weltweit für Unternehmen zugänglicher und effizienter machen."



Die abschließenden Worte: Die Evolution umarmen

Zusammenfassend steht Wallester an der Spitze der Fintech-Transformation. Mit seinen revolutionären White-Label-Lösungen befähigt es Unternehmen weltweit und bietet maßgeschneiderte, inklusive und leicht integrierbare Produkte, die Finanzoperationen neu gestalten. Sein Engagement für Wachstum und Innovation zeigt sich in seiner strategischen Expansion nach Frankreich, wo es als Zentrum für die Entwicklung bahnbrechender Finanzlösungen dient. Wallesters aktive Beteiligung an einflussreichen

Branchenveranstaltungen, einschließlich der Money 20/20, unterstreicht seine Hingabe an den Aufbau von Branchenbeziehungen, die Präsentation seiner innovativen Angebote und das Lernen von den hellsten Köpfen der Branche. Während Wallester seinen Weg fortsetzt, bleibt es dem Ziel verpflichtet, die Möglichkeiten innerhalb der Fintech-Branche neu zu definieren, Finanzdienstleistungen zugänglicher, effizienter und kundenorientierter zu gestalten. Tatsächlich entwickelt sich Wallester nicht nur weiter; es setzt neue Standards für die Fintech-Branche.



Nun ist es an Ihnen, Teil dieser Evolution zu werden. Machen Sie heute den Schritt und starten Sie Ihr eigenes White-Label-Programm mit Wallester https://wallester.com (25.07.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wallester wurde 2016 von Dmitri Logvinenko und Sergei Astafjev gegründet und hat sich durch seine innovativen White-Label-Lösungen eine einzigartige Position in der Fintech-Branche erarbeitet. Mit dieser Lösung, die Unternehmen jeder Größe befähigt, wird die Einführung eines voll funktionsfähigen VISA-Zahlungskartenprogramms erleichtert.In diesem Artikel möchten wir die Kernaspekte der White-Label-Lösung von Wallester beleuchten, das Unternehmenswachstum analysieren und die Einbindung in die Branche bewerten.Die White-Label-Lösung von Wallester markiert einen Wendepunkt in der sich schnell entwickelnden Finanzlandschaft. Wie bereits erwähnt, ist diese Lösung ein leistungsfähiges Instrument, das es Unternehmen ermöglicht, eigene VISA-Zahlungskartenprogramme zu individualisieren und einzuführen, wodurch sie eine beispiellose Kontrolle über ihre Finanztransaktionen erhalten.Wallester ermöglicht es den Unternehmen, jeden Aspekt ihrer Karten zu individualisieren, vom Design bis zum Kartenmaterial, sei es Plastik, Holz, Metall oder ein anderes Material. Das Angebot richtet sich sowohl an virtuelle als auch an physische Karten mit Debit-, Kredit- oder Prepaid-Funktion, und passt sich perfekt an die vielfältigen Bedürfnisse ihrer einzigartigen Geschäftsmodelle und Zielgruppen an.Die Integration der Lösung von Wallester ist unkompliziert. Unternehmen können Kartenemissionsfunktionen in ihre bestehenden Anwendungen einbinden, indem sie die modernste REST API von Wallester nutzen, oder sie können die White-Label-Mobilanwendung von Wallester für die Verteilung an ihre Endkunden übernehmen. Diese Flexibilität gewährleistet eine perfekte Passform für Unternehmen, unabhängig von ihren spezifischen Bedürfnissen oder der bestehenden Infrastruktur.Insgesamt ist die White-Label-Lösung von Wallester mehr als ein Produkt; sie ist der Schlüssel zur Zukunft der eingebetteten Finanzierung. Indem Wallester diese einsatzbereite Lösung bereitstellt, ermöglicht es Unternehmen, umfangreiche App-Entwicklungsinvestitionen zu umgehen, und gewährleistet einen kosteneffektiven Weg zu seiner Produktexpansion.