Was ist Chancer?

Wie funktioniert CHANCER?

CHANCER-Kursvorhersage

In der letzten Phase des Presale werden CHANCER-Token für gerade einmal 0,021 $ gehandelt werden, ein Preis bei dem viele Analysten von einem raschen Anstieg des Preises nach der Markteinführung ausgehen. Sobald die Nutzer die Plattform nach der Einführung des Mainnet im ersten Quartal 2024 nutzen, könnte der CHANCER-Token somit schnell die 0,50 $-Marke überschreiten und den begehrten Meilenstein von 1 $ erreichen.



Was ist Finblox?

Finblox hat sich zum Ziel gesetzt, das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte zu revolutionieren, indem es eine neue Krypto-Super-App entwickelt, die es den Nutzern ermöglicht, auf sichere, unkomplizierte und ansprechende Art und Weise Krypto-Vermögen anzuhäufen. Die Plattform enthält spielerische Funktionen und bietet eine Vielzahl von Diensten, darunter Wettmärkte, Gewinnauslosungen, Yield-Generierung, Handelmöglichkeiten, ein Launchpad, einen Peer-to-Peer-Marktplatz, eine eigene Debitkarte und Multi-Chain Layer-1-Protokolle.



Angetrieben wird Finblox durch den Finblox (FBX) Token, mit dem Nutzer Belohnungen verdienen können, indem sie aktiv am Ökosystem teilnehmen. Finblox hat ein Krypto-Verdienstprogramm entwickelt, bei dem Nutzer täglich Belohnungen zusammengesetzt aus qualifizierten digitalen Assets wie Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Polygon, Near, Solana und vielen anderen verdienen können.



Der FBX-Token dient als Governance- und Utility-Token innerhalb des Finblox-Ökosystems und bietet verschiedene Utilities wie das Verdienen von Bonusprämien, subventionierte Handelsgebühren, besonderen Zugang zu Projekten, Krypto-Kreditkartenmitgliedschaften sowie erhöhte Quoten innerhalb bestimmter Funktionen und Stimmrechte.



FBX Preisvorhersage

Die Zielgruppe von Finblox besteht aus zwei Hauptnutzergruppen: Krypto-Neulinge, die einen zuverlässigen Zugang zu Krypto-Vermögensbildungsoptionen suchen, und fortgeschrittene Krypto-Nutzer, die eine schnelle, unkomplizierte Plattform für den Zugriff auf ihr Krypto-Vermögen wünschen. Dies stellt das Projekt jedoch vor einige Herausforderungen, da für beide Nutzergruppen eine große Auswahl an bestehenden Optionen zur Verfügung steht.



Dies dürfte einer der Gründe für den kontinuierlichen Kursverfall von FBX seit seiner Notierung sein - der Preis liegt bereits 60 % unter seinem Allzeithoch. Das heißt, wenn der Token seinen Preis von 0,003 $ in den nächsten sechs Monaten halten kann, werden die meisten FBX-Inhaber dies als Gewinn betrachten.



CHANCER vs. FBX: Welches Projekt bietet das beste Investitionspotenzial?

Finblox ist zwar zweifellos eine interessante Anwendung der Blockchain-Technologie, aber die meisten Analysten sind der Meinung, dass Chancer den Anlegern, die mit ihrem Krypto-Portfolio die größten Renditen erzielen wollen, die größeren Chancer bietet. (06.06.2023/ac/a/m)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Während sich die Welt der Kryptowährungen unaufhaltsam weiterentwickelt, stehen zwei neue Projekte, Finblox und Chancer , im Rampenlicht. Mit dem Start von Finblox an den großen Börsen und dem Beginn des mit Spannung erwarteten Presale von Chancer wird heiß über das Investitionspotenzial der beiden Projekte diskutiert.Jedes der beiden Projekte hat seine eigenen Wertvorstellungen, doch die Anlegergemeinde ist noch dabei, sich darüber klar zu werden: Welches dieser Projekte verspricht nun eine bessere Rendite? Die Antwort auf diese drängende Frage findet sich in einer eingehenden Untersuchung der beiden Projekte und einer sorgfältigen Prüfung ihrer Vor- und Nachteile. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Anleger wissen, dass die Kenntnis beider Projekte entscheidend für ihre Investitionsentscheidungen in diese beiden neuen Kryptoanlagen ist.Bei Chancer handelt es sich um ein innovatives neues Projekt, das mit seiner neuartigen Nutzung der Web3-Technologie für Aufruhr sorgen will. Der mit Spannung erwartete Presale von Chancer befindet sich derzeit in der 1-Phase. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, mit seiner unverwechselbaren Peer-to-Peer (P2P)-Wettplattform, die die Kontrolle wieder in die Hände der Nutzer legt und die Wettbranche neu definiert, das Spiel zu verändern.Durch den Einsatz der Stärke und Offenheit der Blockchain-Technologie macht Chancer die herkömmliche "Haus"-Struktur überflüssig und ermöglicht es den Nutzern, Wetten direkt gegeneinander zu platzieren und so ein dynamisches und spannendes Wettumfeld zu schaffen, das für alle Arten von Wettbegeisterten geeignet ist.Chancer basiert auf einer dezentralen Struktur und ermöglicht es den Nutzern, sofort loszulegen. Das Herzstück des Chancer-Ökosystems ist der Utility-Token CHANCER, der für das Funktionieren der Plattform entscheidend ist. Der Token CHANCER wird für die Platzierung und Abrechnung von Wetten verwendet, womit ihm eine zentrale Rolle zukommt. Sobald Chancer seine Nutzerbasis vergrößert, dürfte die Nachfrage und der Bedarf an CHANCER rasant ansteigen.Der native Utility Token von Chancer, CHANCER, ist die treibende Kraft hinter dem innovativen P2P-Wettmodell, mit dem Chancer Neuland in der Branche betritt. Die Nutzer nutzen CHANCER, um ihre eigenen Wettmärkte zu erstellen, ihre Quoten festzulegen und Gewinne auszuzahlen.Als zusätzlichen Anreiz für Token-Inhaber bietet Chancer ein Share2Earn-System. Dieser Ansatz ermutigt die Nutzer, für ihre Märkte zu werben, was zu einem Anstieg der Teilnehmerzahl führt und im Gegenzug die Belohnungen für die Erstellung des Marktes erhöht.Die Flexibilität der Plattform endet jedoch nicht hier - Token-Inhaber können ihre CHANCER-Token auch staken, um eine ausreichende Liquidität für einen reibungslosen Handel zu gewährleisten. Nicht zuletzt belohnt Chancer auch regelmäßige Nutzer mit ermäßigten Gebühren für die Markterstellung und -teilnahme, was die Plattform kostengünstiger macht.In Anbetracht der vielen positiven Aspekte, die mit dem Konzept des Projekts verbunden sind und der Tatsache, dass Chancer mit seinem innovativen Ansatz den riesigen Glücksspielmarkt aufrütteln könnte, besitzt der native CHANCER-Token ein enormes Potenzial, das schon jetzt viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.