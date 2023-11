Auch die Commerzbank habe in den vergangenen Jahren tiefgreifende Veränderungen durchlaufen, darunter Personal- und einen deutlichen Filialabbau. Im Jahr 2008 habe sie sogar staatliche Rettungsmaßnahmen erhalten.



Für die Commerzbank liege das Ziel bei einem Jahresgewinn von 2,2 Milliarden Euro, was den höchsten Wert seit 2007 bedeuten würde. Bis 2027 plane sie einen Nettogewinn von etwa 3,4 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank habe im Jahr 2022 über 5 Milliarden Euro verdient.



Die unverzichtbaren Säulen im modernen Banking



In einer Zeit rasanter regulatorischer Änderungen sei eine robuste Compliance-Kultur unerlässlich. Mit der voranschreitenden Digitalisierung steige das Risiko von Cybersecurity-Bedrohungen, wodurch der Schutz sensibler Daten von entscheidender Bedeutung werde. Kunden seien zunehmend anspruchsvoll und würden personalisierte Dienstleistungen erwarten, während der Wettbewerb durch FinTech weiter intensiviert werde.



Chart-Vergleich



Die Aktie der Deutschen Bank habe sich nach einem Rückgang von über 35 Prozent im Februar und März mit einem aufwärtsgerichteten Trend erholt, der durch eine Serie von höheren Höchst- und Tiefständen gekennzeichnet sei.



Bei der Commerzbank sei die Unterstützung bei 9,50 Euro mehrfach erfolgreich verteidigt worden. Um mehr Käufer anzulocken, müsse die Aktie jedoch die mittelfristige Abwärtstrendlinie durchbrechen.



Erfolgreiche Transformation



Der Bankensektor erlebe eine rasche und komplexe Veränderung. Die Deutsche Bank und die Commerzbank würden über diversifizierte Geschäftsmodelle verfügen und hätten sich erfolgreich umstrukturiert. Dies spiegele sich in den Zahlen wider und lege eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum. (13.11.2023/ac/a/m)

